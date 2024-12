Téji Savanier s'est fait remarquer ce samedi, mais pas pour ses dribbles. Photo: AFP

Rien ne va plus du côté de Montpellier où évoluent les Romands Becir Omeragic et Gabriel Barès. Derniers de Ligue 1 avec neuf petits points glanés en quinze rencontres, Jean-Louis Gasset et ses joueurs ont connu ce samedi un véritable camouflet en Coupe de France.

Les Montpelliérains ont en effet été humiliés 4-0 sur la pelouse des amateurs du Puy, pensionnaires de National 2 (quatrième division). La situation catastrophique dans laquelle se trouve le club champion de France 2012 ne semble toutefois pas inquiéter plus que tant son capitaine Téji Savanier.

Déjà pointé du doigt pour son hygiène de vie

Le milieu offensif, 33 ans ce dimanche, s'est même fait remarquer de la pire des manières, faisant preuve d'arrogance, mais aussi d'un désintéressement qui doit actuellement faire bouillir les supporters héraultais. Alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner au stade Charles-Massot, le Français a été interpellé par des supporters placés derrière la main courante. «Dernier de Ligue 1, ça fait pas mal?», a lancé l'un d'eux, hilare.

La réponse du Montpelliérain n'a pas tardé à arriver. «Quand tu touches 210'000 euros par mois, ça va», a-t-il répliqué. Pas certain que cette sortie plaise à son président, Laurent Nicollin. Ce n'est en tous les cas pas la première fois cette saison que le trentenaire fait parler de lui. Son ancien entraîneur, Michel Der Zakarian, s'était déjà montré très critique concernant son hygiène de vie voilà plusieurs mois. «Lui et Wahbi Khazri, ça fait un an et demi que je me bats avec eux pour qu'ils perdent du poids. Mais j'ai abandonné», pestait le coach dans un entretien à So Foot. «C'est une question de volonté personnelle, et eux ne veulent pas maigrir, ils pensent qu'ils sont bien à ce poids-là. Ben non, ce sont des athlètes en face, tu ne peux pas avoir cinq, voire huit kilos en trop. Sur la durée d'un match, tu exploses ou tu disparais.»