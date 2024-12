Alex Frei sera-t-il le nouvel entraîneur adjoint de la Nati?

1/4 Après le départ de Giorgio Contini, la Nati cherche un successeur au poste d'entraîneur adjoint de Murat Yakin. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

Il y a comme un air de déjà-vu à L’Association suisse de football. Après un automne sans victoire de la Nati, la recherche d’un entraîneur adjoint pour Murat Yakin bat son plein à l’approche de Noël. Cette année, ce n’est pas en raison d’une crise, mais parce que Young Boys a nommé Giorgio Contini entraîneur en chef mercredi dernier. Le vide laissé par le quinquagénaire après moins d’un an dans le staff est considérable. Son successeur devra présenter un profil solide. Blick dresse la liste des cinq candidats potentiels.

Davide Callà

L’homme de 40 ans était en début d’année le grand favori pour le poste d’entraîneur adjoint de Murat Yakin. Les négociations entre l’ASF et son employeur, le FC Bâle, ont toutefois échoué. Mais il est tout à fait possible qu’une nouvelle tentative de collaboration voit le jour. L’ancien milieu de terrain, comme Giorgio Contini, maîtrise plusieurs langues et remplit le profil d’exigences de l’ASF. Après bientôt deux ans passés FC Bâle en tant que coach assistant, il ne serait certainement pas opposé à relever un nouveau défi avec l’équipe nationale suisse.

Alex Frei

Un mythique duo est-il sur le point de se reformer? Murat Yakin sera-t-il associé au meilleur buteur de la Nati derrière son banc? A l’époque où il était entraîneur du FCB, Murat Yakin a été au centre de la fin de carrière d’Alex Frei en tant que joueur. Mais une association entre ces deux figures n’est pas aussi irréaliste que cela peut paraître au premier abord. La relation entre les deux hommes est intacte et Alex Frei répond en tous points au profil requis.

Il a des années d’expérience d’entraîneur, parle couramment le français, peut trouver des solutions au manque de tranchant de l’attaque de la Nati et apporter des émotions dans les vestiaires. Il va sans dire que l’homme de 45 ans, avec ses 42 buts en 84 matches internationaux, puis son immense expérience du football en club, est respecté par les joueurs. Ce n’est pas non plus un secret que l’équipe nationale suisse compte beaucoup pour Alex Frei. Mais il faudrait sans doute un certain travail de persuasion de la part de la fédération. Car l’homme apprécie aussi son rôle actuel de consultant. Il se lancera aussi l’année prochaine dans le business du… fromage, formation en poche.

Alain Geiger

L’homme de 64 ans, malgré son bon travail pendant cinq ans avec Servette, est sans emploi depuis l’été 2023. Selon son entourage, il ne songe pas à stopper sa carrière d’entraîneur. Tant un poste en Super League qu’un poste d’entraîneur adjoint en équipe nationale seraient attrayants pour lui. La question des connaissances linguistiques, de l’expérience d’entraîneur ou des liens avec la Nati (112 matches internationaux) ne se pose même pas pour le Valaisan.

Stephan Lichtsteiner

«Si je devais choisir, je choisirais Stephan Lichtsteiner», avait déclaré le capitaine de la Nati Granit Xhaka à l’ATS il y a un an, à propos de la recherche d’un entraîneur adjoint. Celui-ci sait comment gagner et ce qu’il faut pour pouvoir réussir. Actuellement, l’ex-capitaine de l’équipe nationale, âgé de 40 ans, est entraîneur du FC Wettswil-Bontstetten en 1ère ligue. Stephan Lichtsteiner parle couramment plusieurs langues. L’international aux 108 sélections se laissera-t-il tenter? Avec autant d’éloges de la part de Granit Xhaka, il fait de toute façon partie de la liste des candidats.

Patrick Rahmen

Commencer la saison avec YB et finir l’année en tant qu’entraîneur adjoint de la Nati? Ce serait une bonne capacité à rebondir. Patrick Rahmen connaît bien l’appareil de l’ASF, tout comme les joueurs de la Nati, puisqu’il en entraînait certains à l’époque dans le cadre des M21. S’il devait être sur la liste de la fédération, sûr qu’il aurait toutes ses chances. L’homme de 55 ans présente toutefois le même désavantage de Giorgio Contini: il se considère comme un entraîneur en chef, il aime le défi quotidien du football de club et a le profil pour pouvoir bientôt exercer à nouveau cette fonction. De plus, ses connaissances sont limitées en français, ce qui représente un point négatif dans la course au poste de sélectionneur adjoint.