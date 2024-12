Yann Sommer parle d'un éventuel retour en Suisse

En août, Yann Sommer a fait ses adieux à l'équipe nationale. Photo: TOTO MARTI

Ramona Bieri

À la mi-août, Yann Sommer a pris sa retraite internationale. Pour la première fois depuis cette décision, il s'est exprimé dans l'émission «Gredig direkt» de la SRF. Il raconte comment il se sent en tant qu'ancien portier de l'équipe nationale.

«Il était important pour moi de prendre quelques semaines de distance avec la Nati après cette décision», explique-t-il en justifiant pourquoi il n'a pas donné d'interviews depuis. Le choix a été fait au bon moment. «D'un côté, c'était triste, car une période qui m'a beaucoup apporté prenait fin, souligne-t-il. D'un autre côté, je me suis aussi beaucoup réjoui de pouvoir prendre cette décision.»

Sa retraite était «à 100% volontaire» et n'avait rien à voir avec le fait que Murat Yakin ait nommé Gregor Kobel comme nouveau No 1 après l'Euro. Il qualifie sa relation avec son successeur de «très professionnelle et collégiale, sans plus». Il a toujours apprécié la concurrence avec lui.

Pas encore de pensée de fin de carrière

Yann Sommer se concentre désormais sur son club, l'Inter Milan, et sur sa famille. Comment s'est-il senti lors de ses premières rencontres avec la Nati sans lui? «J'en profite incroyablement», sourit-il. Il n'a pas pensé qu'il voulait encore être entre les poteaux de l'équipe nationale. Mais il admet: «Les gars, le vestiaire, les voyages – tout ce qui a été très apprécié pendant ces années me manquent.»

Désormais, il apprécie d'autres choses: le fait de pouvoir regarder le foot sur le canapé avec sa femme et ses deux filles ou de partir quelques jours. «Je n'ai jamais pu le faire avant, c'est très important pour moi maintenant.» Et comment voit-il le reste de sa carrière? «Je suis très heureux à l'Inter Milan en ce moment, le club me donne énormément, précise Yann Sommer. Dans ma tête et dans mon corps, je suis encore très loin de pouvoir mettre un terme à ma carrière.»

De nombreux footballeurs le font en Arabie saoudite. Une option pour Sommer? «Je n'y ai pas encore réfléchi» – c'est tout ce qu'il a à dire à ce sujet. Et qu'en est-il d'un retour en Suisse, par exemple au FC Bâle? «C'est mon club de cœur, j'ai vécu énormément de choses avec le FCB», répond Sommer. Il y a posé les bases de sa carrière et suit toujours le club de très près. Il n'exclut donc pas un retour. «Nous verrons bien.»