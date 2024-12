«Nous voulons être parmi les huit meilleures équipes»

Granit Xhaka et Leverkusen se sont imposés face à l'Inter. Photo: IMAGO/DeFodi Images

AFP Agence France-Presse

Après que le Bayer Leverkusen a battu l'Inter Milan grâce à un but à la dernière minute, le patron du milieu de terrain Granit Xhaka a immédiatement envisagé le prochain grand objectif. «Nous voulons maintenant figurer parmi les huit meilleures équipes», a déclaré le capitaine de la Nati après la victoire 1-0 en Ligue des champions contre le champion italien.

Avant les matches de mercredi, Leverkusen est deuxième du classement avec 13 points et, au vu de cette composante, atteindre directement les huitièmes de finale est «très réaliste», selon Granit Xhaka.

Contre l'Inter, Leverkusen a une fois de plus eu besoin d'un but tardif – comme souvent au cours de sa magistrale saison dernière. Cette fois, c'est Nordi Mukiele (90e) qui a décidé du sort du match et a infligé au champion italien son premier but de la compétition. «Bien sûr, nous y avons encore cru, nous devions rester patients – et à la fin, nous marquons encore», analyse Jonathan Tah.

Déception de Sommer

Le gardien de l'Inter Yann Sommer est en revanche déçu après avoir encaissé son premier but en six matches. «La situation qui mène au but est extrêmement malheureuse pour nous, déplore l'ancien portier de Bundesliga. C'était un match équilibré, les deux n'ont pas eu d'énormes occasions. À la fin, le petit grain de chance a été du côté de Leverkusen.»

Mais cela n'a rien à voir avec la chance uniquement, estime Granit Xhaka, qui a maintenant gagné six matche de rang avec son équipe. L'une des clés de cette série a été la communication. Après que Leverkusen a fait match nul 1-1 début novembre contre le candidat à la relégation qu'est Bochum, «nous avons eu l'occasion de réfléchir à ce que nous ne faisons pas bien», explique le joueur de 32 ans.

Tout le monde était d'accord: «Chacun doit mettre les bouchées doubles jusqu'à Noël. Nous avons besoin de points, si on joue de manière aussi contrôlée, on gagne des matches.»