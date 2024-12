L'équipe de Suisse a été l'une des nations du football les plus vieilles sur cette année 2024. Sur les 144 sélections analysées par le CIES, elle se situe à la 13e place, juste derrière l'Argentine.

La Suisse, l'une des sélections les plus vieilles au monde

À 32 ans, Granit Xhaka est en dessus de la moyenne d'âge. Photo: TOTO MARTI

28,79 ans. C'est la moyenne d'âge de l'équipe de Suisse sur l'ensemble de l'année 2024. Un chiffre qui propulse la Nati au 13e rang des nations les plus âgées au monde, selon une étude du Centre International d'Étude du Sport de Neuchâtel. La sélection à croix blanche se situe juste derrière l'Argentine.

Bien sûr, cette composante a baissé sur la deuxième partie de l'année civile, après l'Euro et les retraites de Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Fabian Schär. Lors du dernier match face à l'Espagne, Murat Yakin a d'ailleurs aligné une équipe de 27,2 ans de moyenne d'âge. C'est certes toujours plus que la Roja (25,7).

Cette étude permet aussi de constater que les joueurs de 30 ans et plus ont la confiance du sélectionneur suisse. Ils sont bien plus souvent alignés (40,3%) que les joueurs de moins de 21 ans (0,6%).

Quant à la nation la plus jeune de ce classement, il s'agit des Îles Caïmans et ses 23,05 années de moyenne, juste derrière Porto Rico (23,34).