Le Centre International d'Etude du Sport a publié ce mercredi son top des 100 jeunes joueurs les plus expérimentés au monde. Dans un classement dominé par Lamine Yamal (FC Barcelone), on retrouve un joueur de Super League: le Lausannois Simone Pafundi.

Blick Sport

Simone Pafundi occupe la 81e place de ce classement. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Simone Pafundi est le 81e joueur de moins de 20 ans avec le plus d'expérience dans le monde du football. Ceci est le résultat d'une étude menée par le CIES de Neuchâtel et rendue publique ce mercredi. Le Centre International d'Etude du Sport a calculé ce niveau d'expérience «à partir des minutes dans des rencontres officielles disputées lors de la dernière année, pondérées par le niveau sportif des matches disputés».

Avec ce calcul, le joueur du Lausanne-Sport termine donc juste en dehors du top 80. Absent depuis le début de la saison en Super League et n'ayant disputé que 30 minutes en Coupe de Suisse, l'Italien du LS aurait sans doute pu grimper plus haut s'il avait été sur le terrain ces dernières semaines comme il l'a été depuis son arrivée à la Tuilière en janvier.

Le classement des jeunes joueurs les plus expérimentés est dominé par le joueur du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne Lamine Yamal. On imagine que la finale de l'Euro, remportée par les Ibériques cet été et à laquelle la jeune pépite a pris part, a pesé dans la balance. Le podium est complété par son coéquipier en Catalogne, Pau Cubarsí, et par un autre joueur du championnat espagnol, le Brésilien Endrick (Real Madrid).

Il est aussi intéressant de noter qu'aucun joueur suisse ne fait partie de cette liste des 100 jeunes joueurs les plus expérimentés du monde.