Brest surprend encore! Yann Sommer et l'Inter craquent en toute fin de match à Leverkusen

L'Inter et Yann Sommer ont concédé leur tout premier but en Champions League, et donc leur première défaite, ce mardi sur le terrain du Bayer Leverkusen. Brest et Edimilson Fernandes, eux, continuent de surprendre.