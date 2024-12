Ruben Vargas en route vers Mönchengladbach?

Le joueur de la Nati pourrait changer de club en Bundesliga.

Blick Sport

Ruben Vargas souhaitait quitter Augsbourg l'hiver dernier. Un changement de club semble de plus en plus concret pour le joueur de la Nati. Selon le journaliste de Sky, Florian Plettenberg, Ruben Vargas et Mönchenladbach se sont pratiquement mis d'accord sur un contrat. En cas de transfert, le Suisse pourrait gagner jusqu'à 200'000 euros par mois.

A l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'accord entre les deux clubs. Les négociations entre Augsbourg et Gladbach n’ont pas encore eu lieu. L'ancien lucernois évolue à Augsbourg depuis 2019 et, avant sa blessure en octobre, il faisait la navette entre le banc des remplaçants et le onze de départ. À Gladbach, Ruben Vargas pourrait rejoindre le trio suisse composé de Jonas Omlin, Nico Elvedi et de l'entraîneur Gerardo Seoane.