Joël Schmied, la «sécurité sociale» du FC Sion

Joël Schmied a marqué son troisième but de la saison ce samedi contre YB. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Héros malheureux du FC Sion au même titre que Cristian Souza mercredi lors de la séance de tirs au but à Bâle, Joël Schmied a répondu de la meilleure des manières ce samedi contre Young Boys (3-1). Le défenseur central et vice capitaine valaisan s'est une nouvelle fois fait l'auteur d'une rencontre très aboutie. «J'ai reçu beaucoup de message qui me disaient de ne pas baisser la tête», confie-t-il, ajoutant que cela a été un moment dur à passer. «C'était très important pour moi de marquer aujourd'hui, de redonner quelque chose aux supporters. Maintenant, il faut oublier ce penalty et mettre le focus sur le championnat.»

Mais pas que, puisque le Bernois admet avoir un objectif caché. «J'ai marqué une fois sept buts (ndlr: lors de la saison 2020-2021 avec Vaduz) et c'est un objectif pour moi d'égaler ce score», sourit Joël Schmied, qui a inscrit ce samedi son troisième but cette saison en championnat, qui ne s'arrête pas là niveau confidence. «Quand j'ai signé à Sion, le président m'a parlé du record de neuf goals de Vilmos Vanczák (ndlr: lors de la saison 2011-2012) et m'a dit qu'il faudrait le battre.»

«Les buts, c'est un plus»

«Le plus important pour moi est de bien défendre. Les buts, c'est un plus», admet-t-il toutefois, bien conscient de son rôle primaire. Dans ce domaine-là aussi, le défenseur central monte en puissance cet automne. Faisant de lui, au même titre qu'Ilyas Chouaref sur le plan offensif, un indispensable pour Didier Tholot derrière. «Il a retrouvé un peu plus d'agressivité, un peu plus de leadership, juge son entraîneur. Il fait partie de ceux qui, à un moment donné, sont peut-être tombés un tout petit peu dans la facilité.»

Après une première saison compliquée à Sion, Joël Schmied s'est fait une place aux côtés de Reto Ziegler lors de la saison de la descente en Challenge League (2022-2023). Après un an de purgatoire et une remontée express au sein de la défense détentrice du record de clean sheet et de buts encaissés, le Bernois explose, s'affichant comme l'une des révélations du premier tour qui s'achève bientôt.

Le nouveau patron de la défense valaisanne

En une phrase: Joël Schmied est devenu le patron de la défense sédunoise et son parcours force le respect. «C'est mon ambition ici. Si tu as le brassard de capitaine, tu dois prendre tes responsabilités. J'ai un bon niveau en ce moment et c'est mon but de continuer comme cela», lance-t-il. Ce qu'il n'avait sans doute pas prévu en revanche, c'est de pouvoir chambrer son beau-frère, le gardien de Young Boys David von Ballmoos, aux fêtes de fin d'année. «C'est d'autant plus réjouissant de marquer, je pourrai lui en parler au dîner de famille», rigole-t-il.

Celui qui peut aussi avoir le sourire, c'est son coach Didier Tholot. «Nous sommes en Suisse et je ne peux pas trop dire ça, mais Joël est un peu ma sécurité sociale, à moi qui suis Français», sourit le Bordelais. Reste à voir si Schmied assurera ou non au FC Sion une fin d'année et un printemps 2025 radieux en continuant sur sa lancée.