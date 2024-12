Marley Aké a essayé d'attaquer, lui, au moins. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le trio d'arbitres finlandais s'est cru à la maison ce samedi, avec une température rappelant la mer de Barents et une densité de population digne des forêts enneigées du nord du pays, ce qui donne moins envie de déprimer tout de même que ces 2323 spectatrices et spectateurs disséminés dans un Letzigrund glacial. Oui, il fallait aimer le football, ou les équipes en crise, pour se rendre à Zurich ce samedi soir et rester jusqu'à la fin du match, probablement aussi, tant le spectacle, osons-le mot, donnait surtout envie d'aller observer les aurores boréales et chasser le renard polaire, pour rester dans le thème, plutôt que de courir après un ballon.

Bref, en une phrase comme en mille: à l'heure de renouveler les droits TV de la Super League, blue Sport sera bien inspiré de ne pas ressortir les highlights de ce match, lesquels resteront, on l'espère, bien enfermés, au chaud (eux), dans un carton au fond d'un placard de Volketswil ou de Granges-Paccot.

Si cette soirée a été à oublier, le résultat, lui, pourrait compter. Yverdon, en cas de victoire, aurait pu laisser Grasshopper huit points derrière, mais l'équipe d'Alessandro Mangiarratti a au moins réussi à ne pas perdre et, donc, à éviter que les Sauterelles reviennent à deux unités. Ce match nul pourrait avoir son importance d'ici au mois de mai, qui sait?

GC ouvre le score contre le cours du jeu

Yverdon Sport, osons-le dire, a réussi son début de match, privant Grasshopper de ballon pendant les quinze premières minutes et s'installant dans le camp des Sauterelles. Marley Aké a envoyé une merveille de frappe sur la barre, puissante de vingt-cinq mètres, et Justin Hammel s'est parfaitement couché sur la reprise à bout portant de Hugo Komano, qui était cependant hors-jeu, de toute façon (9e). L'ouverture du score de Tomas Veron Lupi à la 14e est ainsi survenue contre le cours du jeu, mais Yverdon ne peut s'en prendre qu'à lui-même, tant le collectif yverdonnois a mal défendu sur ce coup-là, Djibril Diop, Mohamed Tijani et Paul Bernardoni unissant leurs efforts pour offrir cette ouverture du score à Grasshopper. La défense yverdonnoise, passive et peu agressive, se fera sans doute tancer lorsque cette action sera revue et étudiée à la vidéo, tant ses erreurs ont été successives et grossières.

Mené au score, mais pas abattu, Yverdon a disputé une première période plutôt cohérente, mais n'a pas pu revenir au score, ne se montrant pas non plus extrêmement dangereux. Le fait que GC arrive à la pause avec un but d'avance était très bien payé pour les Sauterelles, qui auraient tout de même pu doubler la mise si Lee Young-Jun avait cadré son coup de tête à la 33e, lui qui était étrangement seul dans les seize mètres yverdonnois.

Mitchy Ntelo décisif dès son entrée

La deuxième mi-temps a elle été d'un ennui mortel, à peine traversée par quelques fulgurances, mais jamais Yverdon n'a semblé en mesure de venir prendre un point... jusqu'à la 82e, et cette finition parfaite de Mitchy Ntelo après un tir contré de Mauro Rodrigues. Le Belge, en grande difficulté jusqu'ici depuis son arrivée en Suisse et entré en jeu sept minutes plus tôt, a inscrit ce samedi son deuxième but en Super League. Et il vaut un point qui pourrait rapporter gros. A noter encore le sacrifice de Mauro Rodrigues au bout des arrêts de jeu, le Haut-Valaisan effectuant une faute de dernier recours bienvenue dans les 40 derniers mètres d'YS à vingt secondes de la fin du match.

Paul Bernardoni sauve un point à la 85e

Trois minutes plus tard, Paul Bernardoni sauvait face à Giotto Morandi (85e) et permettait ainsi à YS de conserver le match nul, qui le laisse cinq points devant Grasshopper. Prochaine étape pour les Nord-Vaudois, le week-end prochain à domicile face à Sion. Ensuite, trois semaines de vacances, enfin!