Didier Tholot et ses joueurs ont pu fêter une nouvelle victoire à Tourbillon ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Les joueurs voulaient deux jours de congé, je leur en laisse un», sourit Didier Tholot après la conférence de presse de la rencontre entre le FC Sion et Young Boys (3-1). Le technicien français le sait, l'année n'est pas terminée, un déplacement à Yverdon est encore agendé à samedi prochain (18h). Ensuite seulement les Valaisans pourront partir en vacances quelques jours.

«Ce match sera difficile, pas du tout comparable. Nous allons tomber face à un bloc compact», prévient Didier Tholot, naturellement très content de la performance de son équipe ce samedi. Surtout après la déception vécue en semaine à Bâle en Coupe de Suisse. «Nous nous sommes facilités la tâche avec le début de match (ndlr: 3-0 après 30 minutes). Nous savions qu'après ces 120 minutes jouées mercredi, le temps serait contre nous. Donc nous voulions aller les chercher haut, les agresser pour faire la décision d'entrée. Cela nous a réussi.»

«La fatigue, c'est dans la tête»

Avec le même onze de base qu'en Coupe et avec six joueurs ayant disputé l'intégralité de la rencontre, le FC Sion n'a toutefois pas semblé fatigué face à un YB qui avait lui passablement fait tourner par rapport à sa victoire à Schaffhouse. «La fatigue, c'est dans la tête. Le trois à zéro donne de la confiance et après, tu oublies», estime Joël Schmied, auteur du deuxième but valaisan.

Celui-ci est tombé sur coup de pied arrêté, comme le premier de Gora Diouf. «Sur les derniers matches, nous n'étions pas récompensés malgré le fait qu'ils soient bien tirés par Liam (ndlr: Chipperfield) ou Cristian (ndlr: Souza)», analyse le coach français qui estime que son équipe a retrouvé l'envie de gagner, de s'arracher. «Nous avons aussi peut-être un peu plus de réussite qu'il y a trois-quatre semaines. Mais ce que nous faisons depuis quatre-cinq matches est cohérent», ajoute-t-il.

Dix joueurs ont participé à la remontée

Et ces résultats, Didier Tholot et son staff les ont obtenus avec une équipe qui possède encore un fort accent Challenge League. Ce samedi contre YB, dix joueurs ont participé à la promotion de la saison dernière. «J’avais dit que ce groupe avait les moyens et cela se vérifie aujourd’hui. C'est une équipe jeune, dont 60% des joueurs n'avaient pas connu la Super League. Tu es obligé de passer par des moments moins euphoriques, avec des erreurs que tu dois accepter et qui te permettent de progresser. Nous avons montré que nous sommes capables de réagir mentalement et collectivement», se réjouit-il.

Individuellement, Ilyas Chouaref semble enfin trouver une certaine constance ces dernières semaines et a pu inscrire son sixième but de la saison en championnat ce samedi. De son côté, Liam Chipperfield, avec sa patte gauche, montre qu'il peut être important pour le groupe. «Il bénéficie d'un changement tactique, explique Didier Tholot. Il s'exprime mieux dans un 4-4-2 losange. Il y a eu des gagnants et des perdants, mais c'est le lot d'une équipe et je suis content pour lui, car c'est quelqu'un qui n'a jamais rien lâché.»