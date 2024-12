Sion surclasse YB pour sa dernière de l'année à Tourbillon

Pour sa dernière de l'année à Tourbillon, le FC Sion n'a laissé aucune chance à Young Boys, pliant l'affaire en 30 minutes (3-1). Trois points qui permettent aux Valaisans de recoller au top six.

Ilyas Chouaref a inscrit face à YB son 6e but de la saison en Super League. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Après une crise de résultats en octobre, le FC Sion semble bien être de retour aux affaires. Face à Young Boys, les Sédunois ont réalisé une très belle prestation, tant collective qu'individuelle, ne laissant aucune chance aux Bernois.

De quoi prouver une nouvelle fois que le déplacement à Tourbillon n'est aisé pour personne. Pas même pour un champion de Suisse en titre qui restait sur un succès convaincant face à Saint-Gall le week-end dernier et qui semblait retrouver quelques couleurs.

Sion met ko YB en 30 minutes

Sion est entré tout de suite dans la rencontre avec des intentions offensives. Après 54 secondes, Baltazar voyait sa reprise acrobatique passer de peu au-dessus du but de David von Ballmoos. Le ton était donné et le portier bernois allait ensuite devoir aller chercher trois le ballon au fond de son but lors des 30 minutes qui ont suivi.

Deux fois, le pied gauche de Liam Chipperfield. Tout d'abord lorsque son corner a atterri sur la tête de Gora Diouf au deuxième poteau (14e), puis sur un coup franc lointain et excentré lorsque son centre a trouvé Joël Schmied, lui aussi dans un fauteuil pour marquer (16e). En deux minutes, Sion mettait ko un champion en titre méconnaissable malgré le mieux observé lors des dernières semaines.

Tholot fait confiance au même onze qu'à Bâle

Comme à Bâle en semaine, les Sédunois ont fait jouer leur vitesse devant et leur organisation avec un Ilyas Chouaref positionné comme faux numéro neuf et qui bouge beaucoup. Le Franco-Marocain allait d'ailleurs pouvoir inscrire le 3e à la 29e. Long ballon de Baltazar pour Théo Berdayes, qui trouvait Chouaref seul dans l'axe. Le milieu brésilien du FC Sion aurait même dû obtenir un penalty à la suite d'une faute de Lewin Blum juste avant le thé (43e). Mais qu'importe finalement pour les Sédunois. 3-0 à la pause, sans que les Bernois montrent le moindre signe de révolte, la messe était dite, Sion déroulait pour son dernier match de l'année à Tourbillon.

Le FC Sion ne semblait aucunement atteint, tant physiquement que psychologiquement, par ses 120 minutes jouées à Bâle mercredi en Coupe. Didier Tholot, aidé, il est vrai, par la suspension de Dejan Sorgic, décidait d'ailleurs d'effectuer aucun changement dans son alignement. Un onze qui, à l'exception de Marquinhos Cirpiano, évoluait d'ailleurs la saison dernière en Challenge League. Côté bernois, par contre, Joël Magnin remplaçait lui six titulaires de sa victoire à Schaffhouse le même jour.

Sion à onze contre dix

Très efficace devant, avec ses trois buts, Sion a montré en début de deuxième sa solidarité sur le plan défensif. A la 55e, Numa Lavanchy sauvait devant un Darian Males qui s'apprêtait à affronter un Timothy Fayulu jusqu'à présent au chômage technique. Puis quatre minutes plus tard, c'est Marquinhos Cipriano qui pouvait repousser sur sa ligne une tête de Loris Benito. Pas de quoi toutefois mettre le feu à une défense sédunoise très sûre d'elle depuis le début de la saison.

Sion laissait passer l'averse, avant de renforcer son dispositif en faisant entrer le défenseur central et capitaine Reto Ziegler, pour ses premières minutes depuis le 30 octobre, à la place du double passeur décisif Chipperfield. Dans la foulée, Chouaref profitait d'une erreur de Cheikh Niasse pour lui chiper le ballon et provoquer son expulsion pour un deuxième carton jaune (68e).

Dernière de l'année à Tourbillon réussie

La fin de la rencontre n'était donc plus que du remplissage, même si Timothy Fayulu devait s'employer sur une tête de Cedric Itten (83e) et s'incliner devant Joël Monteiro dans le temps additionnel (94e). A noter tout de même l'entrée en jeu du jeune haïtien Belmar Joseph, qui vivait ainsi sa première apparition en pro, pour les dix dernières minutes. Un joli cadeau de Noël avant l'heure de la part de Didier Tholot.

Devant 10'300 spectateurs, le FC Sion a ainsi parfaitement dit au revoir à son public pour sa dernière de l'année à Tourbillon, stade dans lequel il ne s'est incliné qu'une fois cet automne. Prochain rendez-vous pour les Valaisans, samedi prochain à Yverdon (18h).