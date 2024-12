Steve Rouiller a réveillé l'attaquant qui sommeille en lui

Steve Rouiller a inscrit un doublé face à Lugano ce dimanche. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

«C’est nous qui gagnons le match et pas Lugano qui le perd aujourd’hui», tenait à préciser Steve Rouiller à la question d'un journaliste luganais concernant le niveau affiché par l'équipe tessinoise. Et les faits parlent pour le défenseur genevois. Tout comme les statistiques de la partie: 17 tirs, dont deux lattes, à 9, 10 cadrés à 4. En une phrase: le SFC a fait un grand match et n'a que rarement été inquiété par l'équipe de Mattia Croci-Torti.

L'équipe de Thomas Häberli s'est toutefois rendu la tâche un peu plus difficile en ne parvenant pas à ouvrir la marque en première mi-temps et en se retrouvant à dix après une faute de Timothé Cognat sur Milton Valenzuela quatre minutes après le 1-0 signé Enzo Crivelli (55e).

«Première mi-temps quasi parfaite»

«Je pense qu'on a fait une première mi-temps quasi parfaite. Il ne nous a manqué que la conclusion», acquiesce le numéro 4 grenat. Thomas Häberli ne cache d'ailleurs pas qu'une certaine frustration habitait le groupe au moment du thé. «Nous sommes contents de la gagner, car c'était compliqué de rentrer au vestiaire à 0-0 après cette bonne première mi-temps.»

Cette rentrée au vestiaire justement, elle ne s'est pas déroulée comme d'habitude, l'arbitre étant appelé à la VAR après avoir pourtant déjà sifflé la pause. «C'était un peu bizarre, car tout le monde rentre au vestiaire, je vois Yoan aller à l'interview et d'un coup, on nous a rappelés. Au début, j'ai eu un peu peur, j'ai cru que quelque chose de grave se passait, comme une blessure ou un accident», explique Steve Rouiller, lequel admet ne pas avoir vu de main de la part de Martim Marques sur l'action.

Jérémy Frick décisif

Ces péripéties n'ont cependant pas trop atteint le moral des Genevois, lesquels sont repartis en deuxième mi-temps avec la même envie. Non sans toutefois rester prudent face à un adversaire qui disposait sur son banc de belles qualités puisque sept changements avaient été effectués par le staff tessinois après le match gagné en Coupe d'Europe jeudi face à La Gantoise. «Nous savions que Lugano allait réagir, allait se procurer des occasions», poursuit le coach grenat. C'est néanmoins son équipe qui a su faire trembler les filets par Enzo Crivelli, avant que Timothé Cognat ne soit expulsé.

Mais même à dix contre onze, Servette n'a pas tremblé. Si ce n'est sur une reprise de volée de Kacper Przybylko, magnifiquement repoussée par un Jérémy Frick qui aura su se montrer décisif quand il le fallait. «Nous avons été solidaires, c'est un match gagné avec le cœur, ajoute Steve Rouiller. Cela peut être une performance référence, sur tous les points de vue, même s'il n'y a pas eu la réussite en première mi-temps.»

Doublé pour l’ex-attaquant

De la réussite, le défenseur central en a eu. C'est lui, alors qu'il venait d'être repositionné au milieu, qui a mis son équipe à l'abri grâce à un doublé réalisé en fin de match (82 et 88e). Des buts d'avant-centre, poste qu'il a justement occupé jusqu'à ses 20 ans à Sion. «Cela fait plaisir de marquer deux buts. C'est peut-être en souvenir de cette période. Le coach a changé de système quand Kasim (ndlr: Adams) est entré et il m’a dit de rester devant la défense. Sur le premier but, j’essaie de me projeter et sur le deuxième, c'est sur un coup franc. Très content», sourit-il.

Comme toujours très collectif, Steve Rouiller se montre davantage heureux pour le résultat que pour sa prestation individuelle. «Ce sentiment de victoire nous manquait. Cela faisait quelques semaines maintenant que nous ressortions frustrés des matches, car il y avait de bonnes performances, sauf contre Lausanne où c'était un peu plus compliqué, mais pas les points au bout.»

Éliminé de la Coupe de Suisse en septembre déjà, Servette vivra une nouvelle semaine à un seul match. Dimanche, les Genevois recevront Winterthour à la Praille, avant de finir l’année sept jours plus tard au Wankdorf pour y défier YB. Cette victoire peut-elle relancer un SFC qui restait sur quatre matches sans victoire? «Nous voulons bien finir l’année et ce match va nous donner de l’énergie pour ces deux dernières semaines de l’année», répond Steve Rouiller.