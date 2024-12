Le FC Lugano peut-il sauver le football suisse?

Lugano a remporté sa troisième victoire en quatre matches de Conference League jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Avec trois victoires en quatre matches, et donc neuf points, le FC Lugano est certain, à deux journées de la fin, de finir à minima dans le top 24 de la Conference League et donc d’être toujours européen en début d'année 2025. «Notre deuxième objectif est atteint, se réjouit Mattia Croci-Torti, pour qui la qualification pour la phase de la ligue représentait le premier. Le club n'est jamais parvenu à passer l'hiver. C'est formidable pour le football tessinois.»

Plus que le football tessinois, c’est tout le football suisse qui doit vibrer et supporter Lugano cette saison. Et pour cause, avec Zurich et Servette (avec des circonstances atténuantes) qui n’ont pas atteint de phase de ligue, Young Boys qui ne marque pas un point en Ligue des champions et Saint-Gall qui ne parvient pas à battre l'actuel 10e du championnat serbe, la Super League est en danger. En grand danger même.

La Suisse dégringole au classement quinquennal

Actuellement 15e du classement quinquennal, la Suisse pourrait bien au terme de la saison perdre une ou plusieurs places et ainsi basculer du mauvais côté. Perdant ainsi dès 2026 une place qualificative et, en plus, la certitude de voir deux de ses clubs disputer la phase de ligue d’une des trois compétitions européennes. Derrière elle, le Danemark (16e), avec Midtjylland et Copenhague, lui colle aux basques, et la Pologne (17e), avec le Legia Varsovie et Jagiellonia Bialystok, se rapproche à grands pas.

En prenant en compte les résultats au 28 novembre (4 victoires, 1 nul et 8 défaites au total en phase de ligue) et la suppression des résultats de la saison 2019-2020, la Suisse entamerait la prochaine campagne à la 17e place du classement UEFA, dépassée par l'Autriche, la Norvège, la Grèce, l'Israël et le Danemark, et tout juste devant la Pologne. Les clubs suisses devraient ainsi réussir une meilleure saison que deux de ces pays pour retrouver le top 15 et donc garder ses cinq places qualificatives.

Lugano peut-il sauver le football suisse?

Pour s'éviter cela, il faudra espérer un parcours luganais au printemps, lequel sera vraisemblablement le seul rescapé helvétique, YB et Saint-Gall étant sur le point de prendre la porte dans leur compétition respective. Et bonne nouvelle, Mattia Croci-Torti et ses joueurs pourraient bien atteindre le top 8 de la Conference League, qui leur assurerait une place directe pour les 8es de finale. Mais aussi un bonus au coefficient helvétique.

Pour cela, il faudra aux Tessinois trois, ou quatre points. «Nous avons l'espoir d'y arriver. Nous irons à Varsovie pour faire quelque chose. Contre Paphos pour notre dernier match ici (ndlr: à Thoune, puisque Lugano ne peut pas jouer au Cornaredo), nous voudrons prendre les 3 points pour faire quelque chose d’extraordinaire», assure le technicien luganais qui évite la question de savoir si son équipe pourrait sauver le football suisse ou non. Le Tessinois est toutefois bien conscient de l'importance des performances de sa formation.

«Nous n'avons pas la qualité pour jouer en Ligue des champions ou en Europa League, nous savions que cette saison, c'est la Conference League qui nous irait le mieux. Et nous essayons d'honorer cela du mieux que nous le pouvons», sourit-il. Comme le FC Bâle des années 2010, le FC Lugano a le poids du football d'une nation sur les épaules.