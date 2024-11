1/4 Yann Sommer, Granit Xhaka et Manuel Akanji peuvent avoir de l'espoir. Photo: TOTO MARTI

AFP Agence France-Presse

Grande distinction pour Granit Xhaka, Manuel Akanji et Yann Sommer. Les deux stars de l'équipe nationale suisse et l'ancien gardien international désormais retraité figurent parmi les finalistes pour le onze de l'année. Pour Granit Xhaka, cette reconnaissance suit sa nomination au Ballon d'Or, marquant une nouvelle étape dans sa carrière. En revanche, Gregor Kobel, gardien actuel de la Nati, n'a pas été retenu cette fois-ci. Chez les femmes, les fans peuvent également voter pour leur Top 11 de l'année qui s'achève. Toutefois, aucune Suissesse ne figure dans cette sélection.

Au total, 22 joueurs du monde entier sont en lice pour les postes en défense, au milieu de terrain et en attaque, tandis que 11 gardiens de but sont en compétition pour une place dans le onze idéal. Les fans peuvent composer leur équipe sur le site de la FIFA. Leurs votes comptent pour 50%, tout comme ceux d'un panel d'experts de la FIFA. L'équipe victorieuse sera dévoilée lors d'un gala en janvier 2025.

Deux Allemands en lice pour le titre de meilleur joueur

En plus du meilleur onze masculin et féminin, plusieurs distinctions seront décernées, notamment celles de meilleur joueur et joueuse de l'année, meilleur entraîneur et meilleure entraîneuse, ainsi que meilleur gardien et meilleure gardienne. Pour ces catégories, les votes des fans, des capitaines d'équipes nationales, des entraîneurs et des médias auront un poids égal.

Aucun Suisse ne figure parmi les candidats au titre de meilleur joueur de l'année. Cependant, deux Allemands, Florian Wirtz (coéquipier de Xhaka) et l'ex-international Toni Kroos, sont en compétition. Ils devront affronter une forte concurrence, notamment l'Espagnol Rodri, vainqueur du Ballon d'Or, ainsi que les superstars Erling Haaland (Norvège) et Kylian Mbappé (France). De manière plutôt surprenante, Lionel Messi fait également partie des finalistes. Du côté des femmes, aucune Suissesse n'est en lice.

Un nouveau prix en l'honneur de Marta

Par ailleurs, Xabi Alonso, proche de Granit Xhaka, est également en course pour une récompense. L'entraîneur espagnol, qui a conduit Leverkusen à un doublé, est nommé dans la catégorie du meilleur entraîneur de l'année. Il fait face à une rude concurrence avec Carlo Ancelotti (Real Madrid), Lionel Scaloni (sélectionneur de l'Argentine), Pep Guardiola (Manchester City) et Luis de la Fuente (entraîneur champion d'Europe avec l'Espagne).

Les fans pourront aussi désigner le lauréat du Prix des Fans de la FIFA, tandis qu'un jury d'experts attribuera le Prix du Fair-Play. Cette année marque aussi l’introduction d’une nouveauté: le Prix Marta, qui récompensera pour la première fois le plus beau but féminin de l’année. Son équivalent masculin, le Prix Puskás, existe depuis plusieurs années.