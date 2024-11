Déboutés, Uli Forte et Neuchâtel Xamax ont de quoi être déçus. Photo: keystone-sda.ch

Le feuilleton est clos. Ce jeudi, la Commission de discipline de la Swiss Football League (SFL) a tranché: Neuchâtel Xamax FCS n’obtiendra pas de replay du match contre le FC Thoune, perdu 3-2 le 22 novembre dernier. Le club «rouge et noir» contestait la validité du but égalisateur inscrit par Thoune en toute fin de rencontre, un autogoal d’Euclides Cabral, affirmant que l’arbitre avait sifflé une faute juste avant que le ballon franchisse la ligne.

Pour Xamax, cette décision arbitrale constituait une erreur technique justifiant un nouveau match. Mais la SFL n’a pas retenu cet argument. Dans sa décision, elle souligne que «l’arbitre a légitimement pu considérer que le ballon n’était plus en jeu - donc derrière la ligne de but - au moment de son coup de sifflet.» Et même si l’interprétation du juge de la rencontre avait été erronée, «une éventuelle erreur à cet égard relèverait de son appréciation et ne constituerait ainsi pas une faute technique.»

Cette décision est définitive au niveau des instances de la SFL. Xamax doit donc se résoudre à tourner la page, malgré l’amertume exprimée après la rencontre. Ce nouvel échec dans les coulisses n’efface pas les difficultés rencontrées sur le terrain par les Neuchâtelois, en quête de stabilité dans une saison marquée par une inconstance au niveau des résultats et une incapacité à enchaîner les bonnes performances.

En l'état, le classement reste inchangé, tout comme le goût amer laissé par cette rencontre. Xamax reste donc quatrième à neuf longueurs du FC Thoune qui conserve les trois points de son succès contre l'équipe de la Maladière.