Xamax furieux après sa défaite face à Thoune: «On s'est fait voler»

Uli Forte et ses joueurs sont rentrés au vestiaire très remontés après leur défaite face à Thoune. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«On s'est fait voler», peste Giovani Bamba dans les couloirs de la Maladière à Neuchâtel. Tous les Neuchâtelois abondent dans le même sens: le deuxième but du FC Thoune n'aurait jamais dû compter. La raison? Un coup de sifflet de Hüsseyin Sanli, arbitre de la rencontre, quelques secondes seulement avant qu'Euclides Cabral ne contre un centre oberlandais dans son propre but et ne permette à Thoune d'égaliser à 2-2 (89e). D'autant plus frustrant que Shkelqim Demhasaj, grâce à une erreur monumentale du gardien Nino Ziswiler, avait redonné l'avantage à son équipe quelques secondes plus tôt (88e) et que Ishan Sacko allait inscrire le troisième à la 94e.

«L'arbitre l'a avoué, il a sifflé. Mais il a vu le ballon entrer dans le but et il a changé d'avis en donnant finalement l'avantage. Sur les images, on le voit partir vers la faute, puis se raviser», explique le président xamaxien Jean-François Collet en sortant justement du vestiaire des hommes en jaune après y avoir déposé une demande de protêt. «Il y a eu une faute technique», justifie-t-il, sans trop avoir besoin de le faire.

«Il a avoué qu'il a été mauvais»

Le clan neuchâtelois reproche également à l'arbitre son manque de compréhension envers Yoan Epitaux, lequel a pris un deuxième jaune pour avoir poussé le ballon alors qu'une touche avait été signalée pour Thoune (78e). Mais aussi un carton rouge non brandi à l'encontre de Marco Bürki pour un tacle jugé trop appuyé par les Neuchâtelois sur Euclides Cabral en première mi-temps. «C'est presque un scandale», s'exclame Uli Forte.

«Il a avoué qu'il a été mauvais. Cela peut arriver, je n'ai rien contre l'arbitre, on est tous mauvais de temps en temps. C'était lui ce soir», sourit - jaune - le président neuchâtelois avant de rejoindre son équipe au vestiaire. De son côté, le défenseur central Epitaux regrette naturellement son erreur, elle qui a précipité la chute de son équipe. «Je suis énervé contre moi-même, j'ai fait une grosse connerie», commente-t-il, tout en estimant que l'arbitre «a perdu les pédales».

Le protêt va-t-il aboutir?

Si la température était très fraîche ce vendredi à Neuchâtel avec un thermomètre qui affichait 2 degrés au coup d'envoi, la fin de match a donc été bouillante. Reste que les Xamaxiens auraient pu s'éviter ce scénario avec un peu plus de réussite en première mi-temps. Car ce sont bien les joueurs d'Uli Forte qui sont le mieux entrés dans la rencontre, étant récompensé de leurs efforts dès la 21e grâce à un but de Samir Ramizi.

Derrière, Edin Omeragic se montrait impérial, devant Tresor Samba notamment (40e et 61e), avant de concéder un but de Ihsan Sacko quelques secondes après l'expulsion d'Epitaux (79e). «Il y a beaucoup de regrets et de déceptions, mais c'est souvent comme cela. On fait une bonne première mi-temps, et après, en deuxième, c'est plus compliqué. Tout cela n'a servi à rien finalement», regrette Giovani Bamba qui apprécie tout de même le visage montré par Xamax ce vendredi. «On s'est bien relevés après les deux défaites précédentes.»

Uli Forte aimerait que cette fin de match à rebondissements apporte un supplément d'âme à son équipe. «J'espère que cela va souder encore plus le groupe. Il faudra mettre toute cette rage dans le prochain match face à Stade Lausanne-Ouchy.» Xamax en aura besoin, lui qui a donc concédé ce vendredi un troisième revers de suite, le deuxième à domicile après la déroute face à Wil (1-4). A moins que la Suisse Football League en décide autrement. Affaire à suivre.