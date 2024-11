La partie de vendredi entre Schaffhouse et le SLO est renvoyée et Yagan Hiraç n'est pas content! Le directeur sportif du club vaudois dénonce une «décision absurde», dictée selon lui par d'autres considérations que la météo.

Yagan Hiraç n'est pas du tout satisfait du déroulement des événements ce vendredi à Schaffhouse. Photo: Pascal Muller/freshfocus

C'est peu dire que Yagan Hiraç est un homme en colère. Alors que le SLO devait jouer ce vendredi à 19h30 à Schaffhouse en Challenge League, voilà que le match a été renvoyé, une heure trente avant le coup d'envoi prévu. La raison: un terrain supposé impraticable.

«Mais c'est n'importe quoi, c'est absurde! On voulait jouer, on a fait le déplacement et ce n'est pas notre problème si Schaffhouse n'a pas déblayé le terrain ou pas suffisamment», s'emporte le directeur sportif du SLO, qui avait senti le coup venir dès l'après-midi. «Il y a eu une inspection officielle à 14h et j'ai envoyé deux personnes pour vérifier que tout se passait selon les normes. Le résultat: le terrain a été jugé impraticable à 14h, mais en précisant bien que le nécessaire pouvait être fait d'ici au coup d'envoi et qu'il appartiendrait à l'arbitre de décider si l'on jouerait ou non.»

«Schaffhouse n'a pas fait le nécessaire»

A 18h, Déborah Anex, arbitre vaudoise, a décidé que le match serait finalement annulé, une décision immédiatement relayée par le FC Schaffhouse sur son site internet. «Elle invoque des risques de blessure, dû au fait qu'il restait de la neige. Mais lors de chaque match il y a un risque de blessure, c'est le football. Mes joueurs ont vu le terrain, ils voulaient jouer. Cet argument ne tient pas. Et de nouveau, pourquoi ne peut-on pas jouer? Parce que Schaffhouse n'a pas fait le nécessaire. A Neuchâtel aussi, il a neigé, et eux ont fait le nécessaire pour que le coup d'envoi puisse être donné. A Schaffhouse, le terrain était praticable, mais il restait de la neige», continue Yagan Hiraç.

Le FC Schaffhouse assure lui que «beaucoup de personnes sont venues aider et ont été engagées pour nettoyer le terrain» et précise avoir demandé à la SFL de renvoyer le match dès 8h du matin ce vendredi.

Le SLO a donc dû remonter dans le bus et effectuer les cinq heures de bus sans avoir pu jouer cette rencontre. Le club vaudois devra revenir en semaine, ce qui l'agace particulièrement.

Les problèmes financiers du FC Schaffhouse ont-ils influé sur la décision?

Reste une question: pourquoi donc le FC Schaffhouse aurait-il «tout fait pour ne pas jouer», selon l'accusation de Yagan Hiraç? «C'est leur problème. Ont-ils des problèmes financiers, comme l'a dit leur président dans les journaux, et ne peuvent-ils pas payer quelqu'un pour déblayer le terrain? Manquent-ils de personnel? C'est ce que j'entends, mais ce n'est même pas mon problème. Ce que je sais, c'est qu'on pouvait jouer et qu'on ne va pas jouer.»

Le voyage ne devrait rien coûter aux Lausannois, ni le bus, ni l'hôtel, puisque la SFL devrait tout prendre en charge. «Mais ce n'est pas une question d'argent, pas du tout. C'est simplement que Schaffhouse ne voulait pas jouer ce match aujourd'hui, c'est tout.»