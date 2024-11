Pep Guardiola explique sa prolongation à Manchester City

1/5 Pep Guardiola a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2027. Photo: IMAGO/Shutterstock

«J'avais le sentiment de ne pas pouvoir partir maintenant, c'est aussi simple que ça. Ne me demandez pas pourquoi.» C’est ainsi que Pep Guardiola, 53 ans, a résumé sobrement sa décision de prolonger son contrat avec Manchester City. Une annonce bien plus surprenante qu’elle n’y paraît. Après huit ans et demi passés à la tête du club et 18 titres remportés, tout laissait croire à un départ imminent l'été prochain.

Guardiola ne cache pas que son intention initiale allait justement dans ce sens. Il était parti du principe que cette saison serait sa dernière à Manchester. Après la récente prolongation de contrat, l'Espagnol précise: «Chaque fois que je signe, je me dis que c'est pour les deux dernières années. Et pourtant, je suis toujours là.» Cette fois, le changement d’avis semble lié à une période difficile pour l’entraîneur et son équipe, marquée par la pire série de résultats de sa carrière. «Peut-être que ces quatre défaites sont justement la raison pour laquelle je pense que je ne peux pas quitter Manchester maintenant.»

En effet, le champion d’Angleterre vient d’essuyer quatre revers consécutifs: en Premier League (1-2 contre Bournemouth et Brighton), en Coupe de la Ligue (1-2 contre Tottenham) et en Ligue des champions (1-4 contre le Sporting). Une telle série noire est inédite pour le technicien espagnol. En 2015, le Bayern Munich avait certes traversé une période similaire avec quatre contre-performances, mais une élimination aux tirs au but n'est pas considérée dans les statistiques comme une défaite.

«Il adore ces situations»

Michael Reschke, ancien directeur technique du Bayern sous l’ère Guardiola, est resté proche de l’entraîneur espagnol. Pour lui, cette mauvaise passe pourrait bien raviver la flamme compétitive de Guardiola. «Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il adore ces situations où il doit relever un défi colossal», déclare-t-il dans «Bild».

Le plus long mandat d'un dirigeant de la City a été de 14 ans En prolongeant son contrat, Pep Guardiola a l'occasion de succéder à Les McDowell en tant qu'entraîneur ayant disputé le plus grand nombre de matches pour le mancunien. L'Espagnol a dirigé 490 parties, McDowell en a disputé 587 entre 1950 et 1963, sous l'ère du gardien allemand Bert Trautmann. L'entraîneur ayant exercé le plus longtemps ses fonctions à ManCity est Wilf Wild, qui a été responsable de 1932 à 1946.

Guardiola semble d’ailleurs partager cet état d’esprit. Il considère que lui et son staff ont gagné le droit de surmonter cette crise et reste convaincu qu’il est la personne idéale pour mener ce projet à bien, un avis que Reschke partage pleinement. «Je suis sûr qu’ils vont rebondir rapidement.»

Si le retour au sommet se concrétise, Guardiola devra se poser à nouveau cette question: ces deux années supplémentaires seront-elles vraiment les dernières?