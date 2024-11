Le FC Bâle surfe sur la folie des ventes des maillots

1/5 Cette saison, le FCB a déjà vendu 16'000 maillots. Photo: BENJAMIN SOLAND

Lucas Werder

Il n'y a pas si longtemps, on s'inquiétait des résultats sportifs à Bâle, en vendant toutefois un nombre considérable de maillots. Désormais, le FCB a renoué avec le succès sportif et la cadence des ventes de tricots n'a pas changé. La semaine dernière, le club rhénan a même présenté son quatrième maillot de saison. Cette fois, le club a misé sur l'or.

«Ce maillot spécial rappelle la coquille de l'œuf d'où est sorti le basilic», expliquent les Bâlois sur leur site Internet pour justifier le nouveau design. Mais les fans du FCB sont-ils vraiment pris d'une telle frénésie d'achat qu'il soit rentable pour le club de lancer son 17e maillot de match au total en moins de trois ans et demi?

«Le nombre croissant de ventes de maillots au cours des dernières saisons montre que la demande des fans est bien présente», répond le club. Cette saison, les Bâlois ont vendu jusqu'à présent 16'000 maillots. C'est deux fois plus que l'année dernière à la même époque et un «record absolu».

L'effet Shaqiri

Outre les maillots extravagants et apparemment extrêmement populaires à domicile au motif de flammes, Xherdan Shaqiri a également contribué à ce boom. Comme par hasard, le troisième maillot, vert et noir, a été lancé le jour même où le retour du milieu de terrain a été annoncé. «Cela a fait exploser les ventes. Le maillot a été vendu en très peu de temps», fait savoir le FCB.

Début 2025, une petite quantité du troisième maillot sera à nouveau mise en vente, après quoi il sera définitivement épuisé. Faire de ce maillot une édition limitée était une stratégie consciente dès le départ. Il devrait en être de même pour le quatrième maillot, qui sera disponible à partir de dimanche.

Le FCB profite du passage à un nouveau producteur

Mais pourquoi les clubs trouvent-ils soudain des acheteurs pour quatre ou cinq maillots par saison? Il y a quelques années, même les maillots domicile n'étaient renouvelés que tous les deux ans. «Je pense que la demande de maillots différents a augmenté, notamment auprès de la jeune génération», explique Marcel Keller de Kustom Schweiz AG. L'entreprise de Suisse orientale s'est spécialisée dans l'impression textile et les solutions vestimentaires et est notamment partenaire du FC Saint-Gall.

«Dans le même temps, les fabricants sont devenus plus flexibles. Des productions individuelles sont aujourd'hui possibles même en petites quantités. Par exemple pour un maillot spécial qui n'existe qu'en quelques centaines d'exemplaires», poursuit Marcel Keller. De plus, «les grands équipementiers ont tendance à proposer un choix plus restreint de designs de maillots, ce qui permet aux petits équipementiers de se profiler plus facilement».

Les Bâlois confirment cette tendance. Depuis le passage au fabricant Macron, ils sont nettement plus flexibles à plusieurs niveaux. «Nous pouvons désormais travailler avec de plus petites quantités, ce qui nous donne la possibilité de lancer plusieurs designs de maillots», explique le club. Le FC Bâle en fera à nouveau usage début 2025, lorsque le club devrait, comme chaque saison, présenter son maillot de carnaval.