Zeki Amdouni: le «remplaçant de luxe» de Benfica

Zeki Amdouni a marqué son premier but en Ligue des champions face à Monaco (2-3), offrant à Benfica une victoire cruciale. Entré en jeu, l'international suisse obtient le surnom de «remplaçant de luxe» par la presse portugaise.

Zeki Amdouni a inscrit le premier but de sa carrière en Ligue des champions ce mercredi. Photo: AFP

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce mercredi, au stade Louis II de Monaco, Zeki Amdouni a inscrit, de la tête, le premier but de sa carrière en Ligue des champions (88e). Une réalisation spéciale puisqu'elle a permis à Benfica de renverser l'AS Monaco de Denis Zakaria et Breel Embolo en fin de match (2-3) et car l'auteur de la passe décisive n'est autre que le champion du monde argentin Ángel Di María.

«C'était très important d'obtenir les trois points ici, explique-t-il en zone mixte au média portugais «A Bola». Maintenant, nous avons neuf unités, nous avons réussi à renverser la vapeur. Il fallait réagir après la défaite concédée à Munich.» L'équipe dirigée par Bruno Lage pointe désormais à la 14e place du classement, un petit point derrière les Monégasques, 8e et premier qualifié direct pour les 8es de finale.

«Remplaçant de luxe»

L'attaquant, passé notamment par le SLO, le Lausanne-Sport, Bâle et Burnley, a également été interrogé sur ses premiers mois avec les Aigles. «L'expérience est toujours meilleure quand je peux marquer des buts. J'ai pu aider l'équipe et j'en suis heureux», explique-t-il tout en affirmant que ces goals contribuent à renforcer sa confiance.

Prêté cette saison avec option d'achat par Burnley, le Genevois a inscrit son quatrième but sous le maillot des Aigles (2 en championnat et 1 en Coupe du Portugal). Le point commun entre ces réalisations? Toutes ont été réalisées alors que l'international suisse sortait du banc. De quoi obtenir le surnom de «remplaçant de luxe» de la part du quotidien portugais «Record». Cette belle et décisive entrée en jeu lui permettra-t-il de vivre sa première titularisation en Liga Portugal face à Arouca dimanche (19h)?

A noter que c'est en compagnie d'un certain Arthur Cabral que Zeki Amdouni est entré en jeu à la 65e minute. L'attaquant brésilien, parti du FC Bâle quelques mois avant que le Genevois n'y arrive, a lui inscrit le 2-2 (84e). De quoi probablement rendre nostalgiques, mais aussi fiers, les supporters rhénans.