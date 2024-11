«C'est le karma! Je suis sûr que Kylian Mbappe a été marabouté»

Kylian Mbappe a vécu une soirée difficile contre Liverpool. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport et AFP

Mercredi soir, Kylian Mbappé a été le héros malheureux de la défaite du Real Madrid à Liverpool (2-0). Alors que le score était de 1-0, l'international français, qui fait plus parler hors des pelouses depuis quelques mois, a manqué un penalty. De quoi, forcément faire parler. Pour Emmanuel Petit sur les ondes de RMC, c'est une question de magie noire. «Il a été marabouté, lance-t-il. Je crois à ces choses même si ce n'est pas dans notre culture. En Europe, on est très cartésiens. Mais la réalité est que, depuis 2 ans, il est tellement malchanceux. Si quelque chose tombe de la lune sur terre, c'est lui qui se le prend.»

L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France semble croire dur comme fer à sa théorie. Mais il ajoute des éléments concrets pour étayer sa thèse. «Cela fait des mois et des mois qu'il est à la rue. On a l'impression qu'il n'est pas heureux, précise-t-il. Tu le vois dans son regard. C'est paradoxal, car aller à Madrid, c'est quelque chose qu'il a toujours voulu. Mais au bout d'un moment, il est aussi question de karma. J'y crois beaucoup. Mais c'est normal quand tu fais des choses qui irritent les gens en permanence, tu as tous ces gens contre toi et espèrent que tu te ramasses.»

Ancelotti défend son attaquant

Pour sa part, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti est resté plus terre à terre. Le technicien a évidemment reconnu que Kylian Mbappé, auteur d'un pénalty raté mercredi contre Liverpool (défaite 2-0), traverse «un moment difficile» mais reste «un joueur exceptionnel» à qui le club va «donner de l'amour». «Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Je pense que pour Mbappé, c'est un moment difficile. Nous allons le supporter et lui donner de l'amour», a déclaré l'Italien en conférence d'après match.

L'ancien buteur du Paris Saint-Germain n'a marqué qu'un but en cinq matches de Ligue des champions depuis son arrivée au Real Madrid l'été dernier. Mercredi, son pénalty aurait permis au Real d'égaliser à 1-1. «Ça peut être un manque de confiance, peut-être. Parfois il y a des moments où les choses ne se passent pas bien. L'idée c'est de faire des choses simples, ne pas se compliquer la vie», a ajouté Ancelotti, assailli de questions sur Mbappé. En tout cas, «il ne faut pas le blâmer pour des pénalties manqués, les gens manquent des pénalties, ça arrive souvent, l'a-t-il défendu. Il faut être patient avec lui, c'est un joueur exceptionnel».

Le Real mal embarqué

Son penalty manqué? «C'était évidemment un moment important du match, mais ça peut arriver», a également tempéré Jude Bellingham. «La pression qu'il subit en raison de son talent est énorme. Ce n'est pas à cause du penalty qu'on a perdu, collectivement on n'a pas été assez bons. Kylian peut garder la tête haute», a-t-il ajouté.

Après trois défaites en cinq matches, le Real Madrid occupe la vingt-quatrième place du classement de la phase de ligue, un rang au-dessus du Paris Saint-Germain qui est virtuellement éliminé.