Grosse émotion au Wankdorf après la claque reçue

Déception et larmes

Sandro Lauper n'a pas su cacher son émotion après la rencontre. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Jamais lors de ses onze derniers matches de Ligue des champions à domicile, Young Boys n'avait pris une telle claque. Ce 1-6 face à l'Atalanta Bergame, certes vainqueuse de la dernière Europa League, fait donc mal, très mal. Pour imager ces sentiments, il n'y a qu’à décrire l'état de Sandro Lauper, déjà au club lors de la première campagne en 2018 et dépassé comme son compère en défense centrale Mohamed Camara. Celui-ci a dû malgré lui répondre aux questions du diffuseur TV, le visage fermé, les larmes aux yeux. Il refuse toutefois ensuite de se rendre en zone mixte.

«C'est une défaite qui fait très mal, surtout à domicile, devant nos fans», réagit pour sa part Silvère Ganvoula, auteur du seul but bernois du soir sur corner. «Dans cette compétition, nous jouons contre de grandes équipes et lorsque nous faisons des erreurs, nous prenons des buts derrière. Nous en avons fait trois-quatre et cela a couté cher», explique l'attaquant d'YB.

«Ils avaient plus envie»

Joël Magnin se montre lui plus dur avec son équipe. «Ils avaient plus envie dans les duels», peste le coach bernois, qui a vu sa formation en perdre 17. Il a malgré tout tenu à féliciter son adversaire et à faire l'éloge. «C'est une très bonne équipe, la meilleure que j'aie affrontée en tant qu'entraîneur d'YB. Nous n'avons jamais trouvé la solution.»

Reste que les 20 premières minutes n'étaient pas si mauvaises que cela avec une formation bernoise qui, comme toujours, cherchait à aller de l'avant. Et ce malgré l'ouverture du score bergamasque dès la 9e, même si cette action allait être symptomatique du reste de la rencontre avec une grossière erreur de placement et une passivité défensive affligeante. «Dès la 20e, nous avons vu une grosse différence entre les deux équipes», regrette Joël Magnin.

L'Atalanta impose un rythme trop élevé aux champions de Suisse

«Nous n'arrivons pas à suivre ce rythme durant 90 minutes, nous n'avons pu la tenir que durant 20. Ils jouent à un niveau très haut durant toute la rencontre. Aussi en championnat. Nous n'avons pas eu de moment pour respirer, nous étions toujours sous pression. C'est ce que nous devons apprendre. Il faut travailler à l'entrainement avec cette intensité pour la reproduire en match. En championnat suisse, nous ne le faisons pas trop mal, mais sur le plan l'international, cela ne suffit pas encore», développe-t-il. «Contre l'Inter, qui ne nous a peut-être pas pris au sérieux à 100%, c'était possible, car ils évoluent à un rythme moindre.»

Si la mi-temps a permis de réaliser quelques ajustements en procédant à deux changements, la dynamique de la rencontre est restée la même. YB continuait d'éprouver toutes les peines du monde à s'approcher du but gardé par Marco Carnesecchi, à l'image d'un Joël Monteiro transparent (18 tirs à 9 pour Bergame, 10 cadrés à 1). «Nous voulions rester compacts en deuxième période, ne pas ouvrir le jeu pour essayer de marquer un ou deux buts en contre-attaque. Mais nous avons encore encaissé deux goals. Nous n'avons pas atteint cet objectif. Le seul petit que nous avons rempli aujourd'hui a été de marquer contre eux», tente de positiver le coach bernois tout en saluant également la prestation des fans bernois dans les tribunes.

YB peut-il encore croire à une qualification?

«Le public était extraordinaire comme d'habitude. Ce qui est magnifique, c'est de les voir à la fin encore là, à nous applaudir. Ils sont fidèles.» Mais leur fidélité n'aura pour l'heure pas été récompensée, YB stagnant à zéro point. L'espoir d'une qualification, qui pourrait se jouer à environ 9 unités, demeure toutefois puisqu'il reste trois rencontres à disputer, même si elle doit sans doute davantage être de façade. «Je ne vais pas dire aux joueurs qu'il n'y a plus aucune chance. Nous allons jouer le coup à fond», assure le Neuchâtelois. «C'est peut-être encore possible, mais cela sera compliqué», sourit - jaune - Silvère Ganvoula.

Quoi qu'il en soit, c'est vers le championnat que le champion de Suisse en titre doit désormais se tourner, lui qui accuse toujours un retard conséquent sur la tête. «Nous avons le droit d'être déçu ce soir et demain matin. Ensuite, il faudra digérer, car nous avons pris une leçon. Il faudra revoir les images, parce que c'est important pour pouvoir repartir de bons pieds», conclu Joël Magnin, déjà tourné vers la réception de Saint-Gall dimanche au Wankdorf (16h30).