Young Boys subit une défaite historique au Wankdorf

David von Ballmoos (centre) a dû aller chercher six fois le ballon au fond de ses filets. Photo: Toto Marti/Blick/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Après ses quatre défaites initiales, Young Boys comptait bien ouvrir son compteur point(s) ce mardi soir au Wankdorf en recevant l'Atalanta Bergame. Après une ouverture précoce de Matteo Retegui rendue possible par la passivité de la défense bernoise (9e), l'espoir n'aura duré que 17 minutes. Le temps que Charles De Ketelaere (28e), très bon ce soir, ne redonne l'avantage aux Italiens après l'égalisation de Silvère Ganvoula sur corner (11e).

Quatre minutes plus tard, c'est Sead Kolasinac qui a pu inscrire son but, avant que Retegui ne laisse plus de place au doute, s'il y en avait encore quant à l'issue de la rencontre, en marquant le quatrième but italien (39e). Le point commun entre toutes ces réussites? Des largeurs défensives, de la naïveté et beaucoup de manque d'agressivité de la part des joueurs de Joël Magnin.

L'Atalanta plie l'affaire en 32 minutes

Pourtant, comme face à Aston Villa en ouverture et surtout face à l'Inter Milan fin octobre à domicile, YB n'était pas mal parti dans la rencontre, allant comme à son habitude de l'avant dès les premières secondes. Mais force est de constater que le premier but du belge De Ketelaere a fait très mal aux champions de Suisse en titre, lesquels n'ont par la suite pas su répondre à la furia offensive des Bergamasques et à leur organisation tactique sans faille.

Car il faut bien le dire, cette Atalanta, vainqueure de l'Europa League la saison dernière, est en grande forme. Actuellement deuxième de Serie A, à un point de Naples, la Dea vise une qualification directe pour les 8es de finale de Ligue des champions et semble bien parti avec désormais 11 points pris en cinq rencontres. Ces statistiques ne peuvent toutefois pas expliquer certains comportements, notamment défensifs, vus en première mi-temps de la part des Jaune et Noir.

Les changements n'apportent rien

Opinion que partageait sans doute Joël Magnin, qui décidait à la pause de réaliser deux changements, faisant sortir Lukasz Lakomy et Ebrima Colley pour faire entrer Darian Males et Alan Virginius. La vérité est que si les joueurs défensifs ne se sont pas mis en valeurs, à l'image d'un duo Lauper-Camara aux fraises, les offensifs auraient également tous pu être remplacés lors du thé. La seule occasion de but était en effet celle de l'égalisation de l'attaquant congolais. Sur coup de pied arrêté donc.

Pas rassasiée malgré la large avance, l'Atalanta a encore pu inscrire le cinquième. A nouveau par Charles De Ketelaere (56e), lequel a pu passer en revue toute la défense bernoise depuis l'aile droite pour ensuite bénéficier d'une déviation de Mohamed Ali Camara pour tromper David von Ballmoos. Les Italiens marquaient ainsi une nouvelle fois sur leur septième frappe cadrée de la partie jusque-là.

Défaite historique à domicile

Ces derniers ont ensuite poursuivi leur nette domination, inscrivant le sixième tout tranquillement à la 90e par Lazar Samardzic dans un solo similaire à celui qui a amené le cinquième. De leur côté, les Bernois n'ont pas su montrer le moindre signe de révolte. Et ce malgré les changements opérés par Magnin durant et après la pause. Seule satisfaction pour YB, la nouvelle belle prestation de ses fans ultras, lesquels ont supporté, le mot est bien choisi, leur équipe jusqu'au coup de sifflet final.

L'on était donc très loin du combat acharné entre les deux formations voici trois ans, au même endroit. Ce jour-là, YB était passé tout près de prendre trois points au terme d'un match palpitant, ne concédant le nul qu'à la 88e sur un coup franc de Luis Muriel (3-3). A cette époque, les Bernois étaient toutefois dotés d'une équipe aux qualités individuelles et collectives bien supérieures.

Avec ce nouveau revers, le plus large de leur histoire à domicile en Ligue des champions, les joueurs de la capitale prennent la dernière place du classement à la différence de buts avec le Slovan Bratislava. YB a des problèmes, tout comme le football suisse de clubs, et ils ont été exposés aux yeux des 31'500 spectateurs présents au Wankdorf, dont plusieurs centaines n'ont pas vu la fin su match, et à l'Europe entiière ce mardi.