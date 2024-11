1/12 1ère place : Sascha Studer - 15 ans, 6 mois et 18 jours Photo: Keystone

Nicolas Horni

Qui sont les plus jeunes joueurs à avoir débuté en Super League? Blick apporte la réponse!

1 Sascha Studer - 15 ans, 6 mois et 29 jours

Il détient le record depuis plus de 16 ans! A l'âge de 15 ans, 6 mois et 29 jours seulement, Sascha Studer a fêté ses débuts professionnels dans les buts du FC Aarau contre le FC Sion (1-1). Il a ensuite été prêté au club allemand de troisième division (aujourd'hui ligue régionale) Babelsberg, via Winterthour, avant de rejoindre Mansfield Town en quatrième division anglaise. A l'âge de 23 ans, cet employé de commerce de formation a décidé de mettre un terme à sa carrière. Il a ensuite travaillé comme conseiller financier, entraîneur de fitness, agent immobilier et, dernièrement, comme vendeur de voitures en Argovie.

2 Endogan Adili - 15 ans, 9 mois et 10 jours

En marquant le 13 mai 2010 au Brügglifeld d'Aarau, Endogan Adili est devenu le plus jeune buteur de toutes les premières divisions européennes - et l'ancien junior de GC trône encore aujourd'hui en tête. Après ses débuts précoces à GC, le double national suisse et turc a été transféré à Bâle, puis à Galatasaray Istanbul. Il est resté quatre ans sous contrat dans l'immense club turc, mais n'a finalement pas joué un seul match officiel, notamment en raison de deux ruptures des ligaments croisés. Après être passé par Kosova et YF Juventus, Endongan dili a finalement rejoint le FC Thalwil, où il est aujourd'hui capitaine en 2e ligue. Il est également l'entraîneur en chef des M12 du FCZ.

3 Marvin Akahomen - 15 ans, 9 mois et 15 jours

En avril 2023, Marvin Akahomen, alors âgé de 15 ans, a fait ses débuts lors de la victoire 4-1 du FC Bâle contre le FC Winterthour. Jusqu'à présent, le jeune homme de 17 ans n'a pas encore laissé de grandes traces. Mais il est bien possible que cela change. En octobre, il a fait son entrée dans la liste des 60 joueurs les plus talentueux du monde publiée par le journal anglais «Guardian». L'international Espoirs suisse a disputé quatre matches officiels avec l'équipe fanion du FC Bâle, dont un cette saison. Mais il évolue principalement avec les M21 du club bâlois.

4 Parfait Coulibaly - 15 ans, 10 mois et 7 jours

«Il a du talent et de la 'grinta', il a faim. Qu'il joue ou non, c'est à lui de décider», déclarait déjà début novembre Ricardo Moniz, l'entraîneur du FCZ, à propos des possibles débuts du jeune Parfait Coulibaly. Un peu plus de deux semaines plus tard, le joyau de l'attaque zurichoise a fait ses débuts avec le FCZ et a disputé ses douze premières minutes. Parfait Coulibaly se classe ainsi au quatrième rang des plus jeunes joueurs de Super League de tous les temps - tout en étant le premier joueur né en 2009 à faire ses débuts dans la plus haute ligue suisse.

5 Diogo Monteiro - 16 ans, 1 mois et 06 jours

Lors de la victoire 2-1 contre le FC Bâle en mars 2021, le défenseur du Servette FC Diogo Monteiro a fêté sa première dans l'élite du football suisse. Depuis, le double national portugais et suisse, né à Genève, s'est fait discret. La raison? Depuis l'été 2023, il évolue en Angleterre dans l'équipe M21 de Leeds United. Cette saison, Diogo Monteiro, qui évolue désormais pour les équipes espoirs portugaises, n'a disputé que deux matches de Premier League 2. Fin septembre, il s'est blessé à la clavicule et est en train de retrouver le chemin des terrains.

Le classement depuis 1933 Ce top 10 n'existe que depuis le lancement de la Super League à la saison 2003/2004. Si l'on élargit le cadre temporel à la saison 1933/1934 (création de la Ligue nationale), le top 10 se présente comme suit : Johann Vogel - 22.07.1992, Age : 15 ans, 4 mois, 14 jours Sascha Studer - 01.04.2007, Age : 15 ans, 6 mois, 29 jours Endogan Adili - 13.05.2010, Age : 15 ans, 9 mois, 10 jours Marvin Akahomen - 30.04.2023, Age : 15 ans, 9 mois, 25 jours René Hasler - 12.04.1964, Age : 15 ans, 9 mois, 25 jours Parfait Coulibaly - 24.11.2024, Age : 15 ans, 10 mois, 7 jours Vincenzo Zinnà - 05.07.1997, Age : 15 ans, 10 mois, 9 jours Alain Walder - 20.08.1983, Age : 15 ans, 11 mois, 11 jours Philipp Meyer - 18.09.1996, Age : 16 ans, 2 jours Johan Vonlanthen - 24.02.2002, Age : 16 ans, 23 jours Source : Transfermarkt.ch

6 Michael Lang - 16 ans, 3 mois et 16 jours

Pas besoin de le présenter! Michael Lang a disputé 31 matches internationaux et a joué 336 fois en Super League suisse. Tout a commencé fin mai 2007, lorsqu'il a fait ses débuts avec le FC Saint-Gall contre le FC Aarau. Après une fin peu enviable à Bâle, Michael Lang travaille désormais dans les bureaux du FC Wil, où il est en train de se familiariser avec le rôle de directeur sportif. Dès l'été prochain, il devrait reprendre entièrement le poste de Jan Breitenmoser.

7 Dimitri Oberlin - 16 ans, 7 mois et 21 jours

Son sprint fou de septembre 2017 fait encore rêver plus d'un fan du FC Bâle. En septembre 2017, Dimitri Oberlin a filé comme une fusée sur la pelouse du parc Saint-Jacques de Bâle, a marqué le 2-0 contre Benfica, et était le joueur frisson du moment. Le joueur de 26 ans n'a cependant jamais pu confirmer ses performances. Il a ensuite été transféré en Italie, en Belgique, au Bayern II, à Servette, à Thoune et dernièrement à Adanaspor. Depuis le mois d'août de cette année, il joue pour Sepsi OSK, en première division roumaine.

8 Almen Abdi - 16 ans, 8 mois et 25 jours

A la mi-novembre, le débutant en équipe nationale Miro Muheim a révélé qu'enfant, son premier maillot du FCZ était floqué du nom d'Almen Abdi. Le milieu de terrain était alors le chouchou du public de la ville des bords de la Limmat, il a disputé 132 matches de Super League et a remporté trois titres de champion et une victoire en Coupe. Après une fin peu reluisante, il a été transféré au Mans puis à l'Udinese. Il a ensuite rejoint Sheffield Wednesday via Watford. C'est là qu'il a terminé sa carrière, dans le championnat anglais. Aujourd'hui, Almen Abdi possède sa propre société immobilière et est également expert sur Blue Sport.

9 Rolf Feltscher - 16 ans, 9 mois et 17 jours

Sa carrière se lit comme un guide de voyage. Trois ans après ses débuts avec GC en juillet 2007 contre le FC Saint-Gall, le Vénézuélien né à Bülach a été transféré à Parme. Après plusieurs passages en Italie, il a rejoint le Lausanne-Sport, puis le MSV Duisburg. Il a ensuite évolué pour les clubs espagnols de Getafe et Saragosse. Il est passé par Cardiff pour rejoindre le LA Galaxy, puis les Würzburger Kickers. Après trois ans au MSV Duisburg, Rolf Feltscher est sans contrat depuis cet été. Un coup d'œil sur son profil Instagram prouve que le joueur de 34 ans n'a pas encore totalement renoncé à poursuivre sa carrière professionnelle. Outre des vidéos de danse avec sa fille, le latéral apparaît régulièrement très affûté dans un centre de fitness.

10 Ivan Parra - 16 ans, 9 mois et 17 jours

Le nom d'Ivan Parra ne devrait évoquer quelque chose qu'aux connaisseurs les plus acharnés du football suisse, particulièrement du côté romand. En mai dernier, le jeune ailier a fait ses débuts avec Lausanne pendant huit minutes. Depuis, on n'a plus vu le binational suisse et espagnol en Super League. En jouant régulièrement avec les M21 du club vaudois, Ivan Parra attend patiemment sa deuxième chance avec la première équipe.