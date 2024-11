Adriano De Pierro a besoin de repos. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Nous sommes sincèrement touchés et reconnaissants par vos nombreux messages et sommes navrés de ne pas pouvoir répondre à tout le monde», écrit la famille d'Adriano De Pierro dans un communiqué publié ce mardi. Le défenseur central du Stade Nyonnais, touché à la tête vendredi face à Vaduz, se trouve à l'hôpital depuis ce moment et n'est visiblement pas prêt d'en sortir. Mais les nouvelles sont tout de même rassurantes et positives.

Le Nyonnais va rester hospitalisé «pour une période indéterminée». Son état de santé est «pour le moment stable bien que ses examens médicaux ne permettent pas encore d’avoir de réponses exactes quant à son rétablissement mais il sera probablement écarté des terrains pendant plusieurs semaines voire mois». La famille constate cependant «de légères améliorations chaque jour depuis l’accident» et reste «positive pour la suite».

La famille De Pierro tient à remercier «chaleureusement chaque personne qui apporte son soutien de près ou de loin, le club pour sa présence, les membres de l’équipe et du staff du Stade Nyonnais mais également de tout les autres clubs de football, les supporters pour leurs encouragements, les ami(e)s, les proches et tout autres personnes. Tout cela nous va droit au coeur et encore plus à Adriano, cela lui fournit encore plus de forces pour se rétablir».

Les proches du joueur précisent encore que, pour celles et ceux qui ont tenté de contacter Adriano sur son téléphone privé, il n’est «malheureusement pas en mesure de vous répondre pour le moment».

Pour son rétablissement et son bien être, «Adriano a besoin de beaucoup de calme et de repos, c’est donc pour cela que les visites hospitalières sont extrêmement restreintes. La famille et le club vous informeront de l’évolution de son état, en espérant pouvoir offrir de bonnes nouvelles prochainement. Merci de votre compréhension».