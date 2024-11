Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ludovic Magnin a eu fin nez en faisant entrer Fabricio Oviedo à la 80e, samedi face à Sion. Alors que les Valaisans défendaient bien, bloc bas, face à un Lausanne-Sport qui cherchait la victoire, le petit attaquant argentin a pu parfaitement remiser de la poitrine pour Teddy Okou, dont la reprise, clinique, a offert les trois points au LS. «Je ne suis pas sûr qu'il veuille vraiment la remettre, en plus! Peut-être qu'il voulait la garder...», commente l'entraîneur du LS, très satisfait de l'entrée de son avant-centre et du succès, bien sûr.

«Avec Kaly Sène suspendu, c'était presque sûr qu'il aurait du temps de jeu aujourd'hui. Il est vraiment bon dans la boîte, c'est là qu'il peut nous être utile. Ce n'est pas un attaquant de rupture, mais quand on domine, qu'on a le ballon, il est intéressant parce qu'il sait se placer dans les seize mètres et qu'il sent les coups. Là, typiquement, il est allé au premier poteau et il a reçu le ballon dans une zone dangereuse. Comme disait Gilbert Gress, premier poteau, premier servi!», enchaîne Ludovic Magnin.

La remise de l'avant-centre avait été précédée d'un excellent travail d'Alvyn Sanches, mais un grand mérite dans ce but revient évidemment à Teddy Okou, dont la frappe limpide en première intention était parfaite. Il le fallait pour tromper Timothy Fayulu, en grande forme ce samedi. L'ailier du LS pense-t-il aussi que la remised de l'Argentin était involontaire, lui qui était au coeur de l'action? La réponse est non.

Fabricio Oviedo vient de remiser pour Teddy Okou: 1-0 pour Lausanne! Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

«Sa remise est très propre. Il venait d'entrer et il réussit ce geste. Je lui ai demandé le ballon et il m'a surpris, parce que je pensais sincèrement qu'il n'allait pas la mettre. Mais il a vite et bien analysé la situation et moi, dès que j'ai vu le ballon arriver, c'était clair: j'allais frapper en première intention», a détaillé Teddy Okou, qui ne s'est jamais découragé jusqu'au moment de trouver la faille, dans cette fameuse 81e minute. «C'est vrai que plus les minutes passent, plus on regarde le chrono. On se dit qu'à chaque action, il faut pousser, il faut attaquer. Et c'est vrai que le bloc de Sion était difficile à bouger, compact. Mais on sait qu'on peut faire la différence à chaque action, avec des joueurs percutants. On ne passe pas à chaque fois, mais on y croit et on continue.»

Cet état d'esprit est d'ailleurs particulièrement frappant chez lui. Même quand il échoue deux ou trois fois de suite face à son défenseur, Teddy Okou continue encore et encore, inlassablement, jusqu'à se montrer décisif. «C'est mon jeu, c'est comme ça. Je ne perds pas confiance en moi, je continue à tenter et je me dis que ça va finir par passer.» Comme ce samedi à la 81e!