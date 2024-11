Noë Dussenne célèbre son sauvetage face à Ilyas Chouaref comme s'il avait marqué un but. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ludovic Magnin n'a pas souhaité se lancer dans «de grandes théories» à l'heure d'analyser le succès de son Lausanne-Sport face au FC Sion (1-0) ce samedi à la Tuilière. «Le tournant du match, l'action qui nous permet de gagner, c'est celle de la 35e lorsque Noë Dussenne sauve devant Ilyas Chouaref. La grinta de mon capitaine a fait basculer le match en notre faveur», a commenté l'entraîneur du Lausanne-Sport, heureux de voir cette détermination, laquelle a rejailli sur toute son équipe.

«Le moment le plus important du match»

«En première mi-temps, Sion était meilleur que nous, ils nous ont bien pressé. Mais on a mieux défendu qu'à l'aller là-bas, on a fait le dos rond. Et il y a cette action de Noë qui est pour moi le moment le plus important du match», a insisté Ludovic Magnin. Il est vrai qu'Ilyas Chouaref avait le but vide face à lui, mais s'est fait surprendre par le retour rageur du défenseur central belge. «Il faut que je revoie l'action à la vidéo...», a réagi Didier Tholot, lequel, en bon avant-centre, aurait sans doute ouvert la marque d'un pointu à sa belle époque bordelaise. Et le principal intéressé, qu'en pense-t-il? «Le défenseur est bien revenu», a commenté laconiquement Ilyas Chouaref.

Une première mi-temps du LS jugée insuffisante

Si le Lausanne-Sport n'était pas satisfait de sa première période, la deuxième a été bien meilleure, jusqu'à l'ouverture du score méritée de Teddy Okou à la 81e pour le seul but du match. «On a changé deux ou trois choses à la pause et ils ont commencé à reculer. C'était bien mieux. En première période, on faisait les mauvais choix. En deuxième, on a mérité de marquer», a enchaîné Ludovic Magnin, particulièrement heureux de cette cinquième victoire de suite à domicile, un record dans l'histoire du club.

Qu'a fait Fousseni Diabaté? Mystère

Déjà privé de Kevin Mouanga et de Kaly Sène, tous deux suspendus, Ludovic Magnin a décidé de se priver d'un troisième joueur, Fousseni Diabaté. «Non, il s'est suspendu tout seul», a corrigé l'entraîneur du LS, qui assume complètement sa décision. «Je préfère perdre et rester fidèle à ce que je pense en terme de vie de groupe. Quel message je donnerais à mon équipe si je laissais tout passer? Il y a des règles, il les a transgressées, il a été puni.» Qu'a fait exactement Fousseni Diabaté? Ludovic Magnin ne veut pas le dévoiler. «S'il veut le dire, il le dira. Pas moi. La direction règlera ça la semaine prochaine.» L'ailier sera-t-il à disposition de Ludovic Magnin pour le déplacement à Bâle ou le club le sanctionnera-t-il ultérieurement? Réponse d'ici à samedi. Mais il s'agit bien là de la seule ombre au tableau d'une belle soirée lausannoise à la Tuilière.