Lausanne a dominé et mérité sa victoire ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Après Servette, c'est au tour du FC Sion de tomber à la Tuilière, face à un Lausanne-Sport convaincant et dominateur, mais qui a mis du temps à concrétiser. Devant 8600 spectatrices et spectateurs, Sion s'est même créé les meilleures occasions en première période, mais, au final, Noë Dussenne et ses coéquipiers ont mérité de remporter leur cinquième victoire en six rencontres.

Ludovic Magnin était privé de Kaly Sène et de Kevin Mouanga, tous deux suspendus, et avait décidé de se passer de Fousseni Diabaté, écarté pour raisons internes et disciplinaires. Olivier Custodio était lui sur le banc et la composition était donc facile à trouver, avec Raoul Giger qui retrouvait son poste de latéral droit, tandis que Konrad de la Fuente, qui peine à se montrer convaincant depuis son arrivée, recevait une chance de briller en étant titularisé à la gauche de l'attaque lausannoise. Pour le reste, du classique.

Douze ans de fidélité pour le douzième homme du LS. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Du côté du FC Sion, rien à signaler non plus: Noé Sow, Anton Miranchuk et Nias Hefti étant tous blessés, Marquinhos Cipriano et Gora Diouf étaient titulaires, tandis que Théo Berdayes évoluait en soutien d'un duo d'attaquants composé de Dejan Sorgic et d'Ilyas Chouaref.

Lausanne ouvre la marque à la 45e, mais le but a été annulé

D'entrée, le LS a voulu faire comme d'habitude à la Tuilière: prendre son adversaire à la gorge et faire la différence d'entrée sur son synthétique, mais Sion a fait mieux que résister, défendant avec discipline et agressivité. Les Valaisans, bien organisés, ne laissaient pas les Vaudois approcher du but de Timothy Fayulu, qui n'a connu, en vérité, qu'une seule frayeur avant la pause lorsqu'il a encaissé un but de Konrad de la Fuente à la 45e, une réussite annulée pour une (légère) faute d'Alban Ajdini en amont. Une décision litigieuse, qui a provoqué la colère du banc lausannois, mais la vérité est surtout que le LS n'en a pas du tout fait assez en première période.

Noë Dussenne sauve devant Ilyas Chouaref

Maîtres du ballon, mais peu percutants, les hommes de Ludovic Magnin ont même concédé deux immenses occasions en contre aux Valaisans et Ilyas Chouaref, qui avait bien bougé Karim Sow, a bien failli ouvrir le score à la demi-heure, mais l'impeccable Noë Dussenne a pu dégager le ballon au tout dernier moment. Le score était donc de 0-0 à la pause, un résultat intermédiaire assez logique.

Barthélémy Constantin était bien sûr présent ce samedi à la Tuilière. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

La première occasion de la deuxième période a été pour le LS et elle a été énorme: relance rapide de Karlo Letica en direction d'Antoine Bernede, sublime passe en profondeur pour Teddy Okou, dont le centre trouve Alvyn Sanches. La reprise en première intention du joyau de la Tuilière a trouvé Timothy Fayulu, auteur d'un joli réflexe en la circonstance (54e). Coup de chaud sur le but du FC Sion!

Le LS a plus cherché la victoire

Le premier changement du match n'a eu lieu qu'à la 71e avec la sortie de Liam Chipperfield et l'entrée de Cristian Souza, poste pour poste, la preuve que les deux entraîneurs n'étaient pas mécontents de ce qu'ils voyaient. Le LS dominait, mais n'arrivait pas à trouver la faille, et manquait de cartouches sur le banc pour dynamiter la défense valaisanne. Mais les Vaudois étaient bien en place et contrôlaient bien le jeu. Sion, de son côté, défendait très bien, concédait peu d'occasions, et essayait de frapper en contre, ce qui a été bien moins facile après la pause qu'avant. Les deux équipes étaient ainsi dans leur zone de confort, ce qui expliquait qu'aucun des deux coaches ne voulait changer d'approche, mais Lausanne voulait plus que Sion ouvrir la marque et le manifestait par une maîtrise du jeu bien supérieure, sans occasion nette après la 54e toutefois et jusqu'à une belle volée de Jamie Roche (76e), bien sortie par Timothy Fayulu.

Fabricio Oviedo entre et se montre décisif de suite

Ludovic Magnin effectuait ses premiers changements à la 79e avec les sorties d'Alban Ajdini (pour Fabricio Oviedo) et d'Antoine Bernede (pour Koba Koindredi). Une bonne idée de la part du coach lausannois, puisque que quelques secondes plus tard à peine, le petit attaquant argentin pouvait servir, de la poitrine, Teddy Okou pour une finition clinique (81e, 1-0)! Si ce but doit beaucoup à Fabricio Oviedo et à son intelligence de jeu, que dire du travail préparatoire d'Alvyn Sanches, absolument bluffant sur ce coup? Le meneur du jeu du LS a amené ce but grâce à sa classe et à sa finesse de dribble.

Sion n'avait pas les ressources pour égaliser

Le FC Sion, sonné par cette ouverture du score tardive, n'avait dès lors plus les ressources mentales, ni techniques, pour s'en aller inquiéter Karlo Letica, lequel n'a même pas vu le ballon de près dans les dernières minutes. Impuissants offensivement, les Valaisans sont retombés dans leurs travers d'avant la trêve internationale, malgré le beau et convaincant succès face à Lucerne (4-2). Ils n'avaient simplement pas la capacité de faire mieux ce samedi, surtout en deuxième période où ils ont montré un visage bien décevant et surtout trop stérile.

Prochaine étape pour les deux équipes: Lausanne s'en va à Bâle, tandis que Sion se déplace à Winterthour pour un déplacement qui sent d'ores et déjà la poudre.