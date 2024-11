L’Euro 2025 est bel et bien lancé! Ce vendredi matin, le saint-bernard «Maddli», mascotte officielle de la compétition, s’est présenté à la population genevoise en compagnie de sa marraine, l’emblématique Madeleine Boll.

Et soudain, «Maddli» a fait son apparition en gare de Genève

1/5 «Maddli» a été présentée à la gare de Genève ce vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Emue, Madeleine Boll! «Cela fait 60 ans que je suis dans le football, je n’aurais jamais imaginé cela! Quand on m’a demandé si j’étais d’accord, j’ai tout de suite dit oui, bien sûr!», témoigne la Valaisanne, véritable pionnière du football féminin en Suisse. Les organisateurs de l’Euro 2025 ont en effet eu l’extrême bonne idée de nommer la mascotte officielle «Maddli», en hommage bien sûr à Madeleine Boll. «On m’appelait plutôt Mado, mais je ne vais pas faire la difficile», rigole l’ancienne joueuse, présente ce vendredi matin à la gare de Genève pour la première apparition publique de ce saint-bernard portant le numéro 25, bien évidemment.

«Et franchement, je suis touchée que ce soit un saint-bernard! J’aurais accepté pour un autre animal, bien sûr, mais c’est vrai que ce chien est particulier. Il est sympathique, avenant et il est très porté sur le collectif, comme moi quand je jouais. J’étais capitaine et j’étais très attentive aux autres. D’ailleurs, on m’a eu dit d’arrêter de faire le saint-bernard, donc le clin d’oeil est plutôt sympa», a eencore souri la pionnière, qui n’a pas pu s’empêcher de faire preuve d’un peu de chauvinisme de fort bon aloi. «Et puis, il est Valaisan, comme moi!»

Les enfants, en tout cas, ont adopté Maddli au premier regard, en témoignent les cris de joie dès son apparition en gare sous les encouragements au micro d’Alizée Liechti, présentatrice de l’événement et journaliste spécialisée dans le football. Le panel de personnalités était d’ailleurs impressionnant ce vendredi puisqu’outre les inévitables hommes et femmes politiques, était également présente Sandy Maendly, l’une des meilleures joueuses de l’histoire du football suisse, qui occupe le poste de vice-présidente du comité d’organisation des matches ayant lieu à Genève en juillet prochain. Cinq matches auront lieu à la Praille, dont une demi-finale. L’autre site romand sélectionné est Sion, avec son stade de Tourbillon. Nul doute que Maddli ira d’une ville à l’autre, à la rencontre d’un public qui l’adore déjà.