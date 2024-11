Mardi soir, lors du match 3-3 de Manchester City contre Feyenoord, Manuel Akanji a disputé son 53e match en Ligue des champions. Il est ainsi le joueur qui compte le plus d'apparitions dans la compétition. Blick vous propose un top 10 des joueurs les plus vus en C1.

Voici les 10 joueurs suisses qui ont le plus souvent joué en Ligue des champions

Lino Dieterle

10 Pascal Zuberbühler - 26 sélections

De 1995 à 2003, Pascal Zuberbühler (53 ans) a disputé 26 matches de Ligue des champions, répartis entre les clubs de GC, Bayer Leverkusen et Bâle. «Zubi» était notamment sur le terrain lors du légendaire 3-3 du FC Bâle contre Liverpool, alors que les Rhénans menaient déjà 3-0 après 29 minutes.

Pascal Zuberbühler partage la 10e place avec trois autres Suisses. Photo: Keystone

Remo Freuler (32 ans, Atalanta et Bologne), Fabian Frei (35 ans, Bâle), Gregor Kobel (26 ans, Dortmund), comptent également 26 apparitions en Ligue des champions.

8 Granit Xhaka et Marco Streller - 27 sélections

Avec 135 matches internationaux, Granit Xhaka (32 ans) détient le record de sélections en équipe nationale, mais il a manqué pendant six ans la C1 avec Arsenal. Il a fait au total 22 apparitions dans la compétition, avec Bâle, le Borussia Mönchengladbach et lors de sa première saison à Arsenal (2016). Il faut y ajouter cinq matches cette saison avec son club actuel du Bayer Leverkusen.

Granit Xhaka joue à nouveau en C1 avec Leverkusen après une longue absence. Photo: IMAGO/BSR Agency

La situation est différente pour Marco Streller (43 ans). La légende de Bâle a joué à l'étranger de 2004 à 2007 pour Cologne et Stuttgart, mais il n'a goûté à la Ligue des champions qu'avec les Rhénans. Il a marqué quatre buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur parmi les dix Suisses ayant participé le plus souvent à la CL.

Marco Streller a marqué quatre buts pour Bâle en C1. Photo: TOTO MARTI

7 Roman Bürki - 33 sélections

Roman Bürki (34 ans) a gardé les buts du Borussia Dortmund de 2015 à 2022, jusqu'à ce qu'il soit rétrogradé au rang de numéro 2, derrière son compatriote Gregor Kobel. Il a ainsi disputé 33 matches de Champions League en cinq saisons. La première campagne a été la plus réussie, le BVB n'ayant été éliminé qu'en quart de finale par Monaco, face à un tout jeune Kylian Mbappé.

Roman Bürki a brillé avec Dormund avant que Gregor Kobel ne lui prenne sa place. Photo: Keystone

6 Patrick Müller - 35 sélections

Au cours de son illustre carrière, Patrick Müller (47 ans) a été sous contrat avec la Juventus de Turin, Majorque, Monaco et l'Olympique lyonnais. L'international suisse aux 81 sélections a même célébré six titres de Ligue 1. En six saisons, il a également participé à la Ligue des champions avec Lyon. Lors de la saison 2003-2004, il a été éliminé en quart de finale face au futur vainqueur inattendu, Porto.

Patrick Müller en duel avec Deco, le meneur de jeu de Porto et aujourd'hui directeur sportif de Barcelone. Photo: Keystone

4 Xherdan Shaqiri et Stephan Lichtsteiner - 36 sélections

Xherdan Shaqiri est le seul Suisse à avoir remporté deux fois le trophée. Certes, en tant que remplaçant, feraient remarquer ses détracteurs. En effet, il n'est pas entré en jeu lors des finales du Bayern en 2014 et de Liverpool en 2020, mais personne n'a oublié sa passe lors de la victoire 4-0 des Reds face à Barcelone, permettant ainsi aux Anglais de renverser le 3-0 encaissé au match aller.

Xherdan Shaqiri, Dejan Lovren (g.) et Mohamed Salah (m.) posent avec le trophée. Photo: keystone-sda.ch

Le bilan de Stephan Lichtsteiner (40 ans) en finale est plus amer. De 2011 à 2018, il a occupé le côté droit de la défense de la Juventus Turin. Outre sept titres de champion, il a participé à deux finales de Ligue des champions. Lors de la première, en 2015, l'ex-international suisse a joué 90 minutes (défaite 3-1 contre Barcelone). Deux ans plus tard, il a assisté depuis le banc à la défaite 4-1 contre le Real Madrid. Outre 31 matches de CL avec la Juventus, Lichtsteiner a également disputé cinq parties avec Lille.

Lichtsteiner en duel avec Neymar lors de la défaite en finale de 2015. Photo: keystone-sda.ch

3 Yann Sommer - 50 sélections

Depuis son transfert à l'Inter Milan, Yann Sommer (35 ans) a participé à douze matches de Ligue des champions avec le club lombard, sans encaisser de but sur neuf d'entre eux. À titre de comparaison, au cours des 38 matches précédents (joués avec le Bayern Munich, Gladbach et Bâle), Sommer n'a pu garder sa cage inviolée que huit fois au total. Si son taux d'efficacité reste aussi élevé, il devrait encore disputer de nombreux matches de CL pour le club italien.

Yann Sommer n'a pratiquement pas encaissé de but en C1 depuis son transfert à l'Inter. Photo: keystone-sda.ch

2 Johann Vogel - 52 sélections

Jusqu'à mardi dernier, l'ancien capitaine de l'équipe nationale était encore le joueur suisse qui comptait le plus de matches de CL. Avec Grasshopper (1995-1997), le PSV Eindhoven (1999-2005) et l'AC Milan (2005/2006), il a fait 52 apparitions dans la compétition. En 2005, il a été l'une des pièces maîtresses lorsque les Néerlandais se sont hissés jusqu'en demi-finale avant d'être éliminés par Milan en raison de la règle du but à l'extérieur (supprimée depuis). Peu après, il a rejoint les Rossoneri.

Johan Vogel après la défaite en demi-finale avec Eindhoven contre l'AC Milan. Photo: AP

1 Manuel Akanji - 53 sélections

Le joueur de Manchester City a franchi ce mardi un nouveau cap dans son impressionnante carrière. Avec une 53e apparition, il est devenu, à 29 ans, le seul joueur suisse à détenir le record. Manuel Akanji a également joué un rôle essentiel dans le parcours des Citizens vers leur triomphe en 2023, disputant tous les matches de la phase à élimination directe. Durant les semaines et les mois à venir, Akanji devrait encore améliorer son score.