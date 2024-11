Marin Soticek au duel face à Noë Dussenne. Photo: Daniela Frutiger/Freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Devant 22'204 spectatrices et spectateurs, une affluence un brin décevante au vu de la qualité de l'affiche et de la dynamique des deux équipes, le FC Lausanne-Sport est allé prendre un bon point au Parc Saint-Jacques de Bâle ce samedi.

Ludovic Magnin avait décidé de procéder à trois changements dans son onze de départ par rapport à l'équipe qui avait battu Sion, la preuve que même lui peut changer une équipe qui gagne. Tout d'abord. Fousseni Diabaté, privé du derby pour raisons disciplinaires, a réintégré le onze de base au détriment de Konrad de la Fuente, ce qui ne représentait pas une surprise tant l'ailier est décevant depuis son arrivée en Pays de Vaud. L'entraîneur du LS a en outre choisi de titulariser Kevin Mouanga plutôt que Raoul Giger au poste de latéral droit, ceci notamment afin d'apporter un peu de taille bienvenue sur les coups de pied arrêtés, tant Bâle est performant dans ce domaine. Enfin, l'avant-centre se nommait Kaly Sène plutôt qu'Alban Ajdini, ceci dans un but clair: amener de la profondeur le plus possible.

Lausanne a souffert en première période face à un FC Bâle nettement supérieur. La «patte» de Fabio Celestini commence vraiment à se faire voir dans cette équipe et les enchaînements collectifs sont beaux à observer. La fluidité des sorties de balles, notamment, mais aussi les schémas offensifs, sont parfaitement exécutés et avec des attaquants de la trempe de Kevin Carlos et de Benie Traoré, servis par Xherdan Shaqiri, le FCB est dangereux à tout moment. C'est cependant à la suite d'une énorme occasion lausannoise (triple chance avec Kaly Sène deux fois, Alvyn Sanches une fois) que Bâle a... ouvert la marque, par Marin Soticek (14e, 1-0).

Un FC Bâle bien meilleur avant la pause

Bâle évoluait un cran au-dessus des Lausannois dans tous les secteurs de jeu et le LS pouvait même s'estimer heureux de n'être mené que d'un but à la pause, même si la fin de la première période lausannoise a été plus intéressante et que Bâle montrait déjà de (légers) signes d'essoufflements.

La partie a cependant pris une autre tournure dès le retour des vestiaires, même si aucun des deux entraîneurs n'a procédé au moindre changement. Lausanne a subitement montré un bien meilleur visage, jouant plus haut, face à un FC Bâle qui peinait soudain à développer le même jeu flamboyant qu'en première période. C'est ainsi presque logiquement, en tout cas pas contre le cours du jeu à ce moment-là, que Lausanne a égalisé grâce à Teddy Okou, encore lui, lequel a profit d'une remise en retrait parfaite de Kaly Sène pour marquer le 1-1 (56e), un peu dans le style de son but la semaine dernière face à Sion, même si les deux actions n'étaient pas tout à fait similaires quand même. A noter que le centre victorieux a été amené par Kevin Mouanga, lequel a marqué des points ce samedi.

Teddy Okou a encore frappé! Photo: Pascal Muller/freshfocus

Ludovic Magnin procédait à ses deux premiers changements à la 65e en faisant entrer Alban Ajdini et Koba Koindredi pour Kaly Sène et Antoine Bernede, poste pour poste. Nouveau double changement dix minutes plus tard avec la sortie des deux latéraux (Kevin Mouanga et Morgan Poaty) et l'entrée, là aussi poste pour poste, de Raoul Giger et de Manuel Polster.

Des frayeurs de chaque côté en fin de match

Le match devenait alors totalement équilibré, avec des frayeurs de chaque côté pour les supporters. Albian Ajeti, entré en jeu peu auparavant, a failli inscrire le 2-1, son tir passant de très peu à côté (74e). Cinq minutes plus tard, Lausanne croyait pouvoir jubiler, Alvyn Sanches se trouvant au bon endroit pour reprendre un ballon renvoyé par le poteau (tir d'Alban Ajdini), mais le joyau lausannois était légèrement hors-jeu (79e). A la 82e, le FCB se voyait lui aussi refuser un but pour hors-jeu, juste devant sa formidable Muttenzerkurve. Que d'émotions! Ce n'était d'ailleurs pas fini, une belle frappe de Koba Koindredi étant sauvée par Marwin Hitz, très attentif (87e)!

Lausanne, qui voulait vraiment la victoire, s'est même mis en difficulté dans les arrêts de jeu, se faisant contrer par le FC Bâle alors que le LS attaquait à tout crin. Fousseni Diabaté a ainsi dû prendre le carton jaune sans doute le plus utile de la saison en annihilant une contre-attaque bâloise à l'orée des seize mètres, le coup-franc suivant, botté par Xherdan Shaqiri, ne donnant rien. Après une dernière occasion pour Alvyn Sanches, le score en restait là. 1-1!

Prochaine étape pour les Lausannois, dimanche à la Tuilière face à Zurich, une équipe capable de tout. Un peu comme ce LS, qui confirme donc sa progression et semble avoir franchi un palier depuis quelques semaines. Même en ayant mal démarré la partie, le club vaudois a su trouver les solutions pour se mettre au niveau du leader, à la régulière, et prendre un point au final pas volé, même s'il a largement été dominé en première pé.riode.