1/5 Le temps de Simone Pafundi à Lausanne touche à sa fin. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza

Simone Pafundi, 18 ans, aurait dû être l'une des grandes attractions de la Super League depuis près d'un an. Le numéro 30 du Lausanne-Sport est le joueur le plus coté de la ligue en termes de valeur marchande et figure parmi les plus grands talents du football européen. Il a même fait ses débuts avec la «Squadra Azzurra» en 2022, à seulement 16 ans et 247 jours. En Italie, certains médias l’ont déjà comparé à Lionel Messi.

Pourtant, le jeune joueur, arrivé à Lausanne en janvier dernier sous forme de prêt, n’a pas réussi à s’imposer comme un pilier du championnat suisse. Jusqu’à présent, il n’a joué qu’environ 1000 minutes, réparties sur 21 matchs. Et il n’aura pas beaucoup d’occasions d’en ajouter, puisque son prêt d’un an prendra fin le 31 décembre. Il retournera alors dans son club formateur, l’Udinese, le Lausanne-Sport ayant décidé de ne pas activer l’option d’achat incluse dans le contrat.

Un coût prohibitif pour Lausanne

L’achat définitif de Pafundi aurait coûté 15 millions d’euros aux Vaudois. Malgré le soutien financier du groupe Ineos, cette somme est jugée démesurée. Le directeur sportif de Lausanne, Stéphane Henchoz, l’a confirmé dans un entretien accordé à Blick: «Nous n’avons jamais dépensé plus d’un million pour un joueur. Il est donc hors de question pour nous de payer une telle clause», explique-t-il.

Ce montant astronomique témoigne surtout de l’engouement autour de Pafundi. Les attentes étaient très élevées dès son arrivée, bien que l’entraîneur Ludovic Magnin ait cherché à calmer les esprits: «On parle d’un jeune joueur qui n’a encore jamais enchaîné deux matches consécutifs en professionnel. Et on l’attend comme un messie. Mais Pafundi ne sera pas Jésus», avait-il déclaré.

Un prêt mitigé, mais pas sans enseignements

Avec le recul, les propos de Magnin se sont avérés corrects. Selon Henchoz, deux raisons expliquent les difficultés rencontrées par Pafundi en Suisse: «Il a souvent été blessé et n’a jamais pu trouver son rythme. Il n’a donc pas pu évoluer à son meilleur niveau, ni répondre à nos attentes. Par ailleurs, nous avons un autre grand talent à son poste, Alvyn Sanches, et Pafundi n’a pas réussi à s’imposer face à lui», a-t-il précisé.

Malgré tout, l'ancien défenseur passé notamment par Liverpool ne regrette pas cette transaction. Il continue de croire au potentiel du jeune italien: «C’est à lui de prouver ses qualités. Je pense qu’il a tout pour réaliser une grande carrière.»

Reste à savoir si l’Udinese comptera sur lui pour la seconde partie de saison ou si un nouveau prêt sera envisagé. D’ici là, il reste encore trois matches pour voir Pafundi sous le maillot lausannois, à commencer par celui de samedi face au leader, le FC Bâle.