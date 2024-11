Qui sera champion de Suisse? La rédaction football de Blick Suisse romande a une idée. Et vous la livre sans langue de bois.

Le pronostic de Bastien Feller

1 FC Lugano

Lugano, campione! Photo: Martin Meienberger/freshfocus

4e, 3e, 2e… 1er! Un titre de champion pour Lugano cette saison serait effectivement une suite logique à la progression constante et impressionnante que le club tessinois affiche depuis l’arrivée à sa tête de Joe Mansueto à l’été 2021. Ce d’autant plus que la concurrence cette année n’est pas à son beau fixe, et qu’à contrario l’effectif de Mattia Croci-Torti, bien balancé entre jeunesse et expérience, n’a jamais été aussi pléthorique. Le technicien tessinois peut aligner deux équipes, une en championnat et une en Coupe d’Europe, qui tiennent largement la route. Seul chantier sur lequel travailler pour s’assurer le trophée en mai? Le remplacement cet hiver du buteur Zan Celar, parti cet été en Angleterre.

2 FC Bâle

S’il était peu probable de placer le club rhénan à cette position au début de la saison, force est de constater que le retour de Xherdan Shaqiri, accompagné par l’euphorie qu’a créé cette signature, a rabattu les cartes. «XS10» peut être facilement considéré comme la pièce manquante au puzzle de Fabio Celestini. Tout d’abord par son expérience, puisque l’attaque bâloise reste assez jeune, et naturellement grâce à sa patte gauche et à une créativité qui manquait à l’effectif. Désormais, chaque coup franc, chaque corner, chaque espace laissé en défense peut être fatal. Reste que la jeunesse globale du groupe du technicien vaudois et la potentielle vente de l’un ou l’autre talent cet hiver (Kade? Van Breemen?) pourraient poser problème.

3 Young Boys

La remontée du club bernois pourrait sembler irréaliste, mais la densité du championnat ne l’exclut pas. Ce d’autant plus que l’état actuel de l'équipe bernoise n’a plus grand-chose à voir avec celui du terrible début d’exercice sous les ordres de Patrick Rahmen. Le club retrouve des couleurs, et pourra surtout profiter des millions engrangés cet automne en Ligue des champions pour s’activer sur le mercato hivernal et effectuer ainsi quelques réglages. Notamment sur la position de numéro neuf. Cette fenêtre des transferts pourrait toutefois également faire mal en cas de départs des importants Filip Ugrinic et Joël Monteiro. La question de l’entraîneur, comme du retour de plusieurs blessés, sera aussi déterminante.

-------

Le pronostic de Tim Guillemin

1 FC Bâle

Kevin Carlos ou Steve Rouiller: qui soulèvera le trophée? Photo: keystone-sda.ch

Une ferveur sans pareille, une culture football incomparable en Suisse, voilà pour la vision élargie. Bâle, depuis vingt ans, est le seul club suisse capable de représenter le pays au niveau européen jusqu'en demi-finale, ce qui est un exploit parfois sous-estimé. Evidemment, cela ne donne aucune garantie, mais je pense tout de même que cette culture peut apporter un avantage dans un sprint final si, comme ce début de saison semble l'indiquer, la tête du classement est serrée jusqu'au bout. Et puis, Bâle possède un effectif bien construit cette année, les finances du club semblent aller mieux, le recrutement a été intelligent et, avec Fabio Celestini, le FC Bâle possède l'entraîneur idéal pour faire jouer ces nouveaux venus ensemble et en tirer le meilleur sans perdre de temps. Pour moi, en fait, l'affaire est déjà pliée: Bâle est champion. Et ne pensez pas que je le dis depuis cette semaine, je l'affirme depuis le mois de septembre, preuve vidéo à l'appui.

2 FC Lugano

Il n'y a rien de plus dur que de remplacer un avant-centre et peut-être que Lugano va en payer le prix pour aller chercher le titre. Que l'on ne s'y trompe pas: je fais confiance aux Tessinois à 100% pour réussir une grande saison, en menant de front une campagne européenne déjà réussie et un parcours intéressant en Super League, voire en Coupe de Suisse, et Mattia Croci-Torti gère son effectif de manière très intelligente. Il manque cependant le joueur capable de faire la différence devant le but dans les moments chauds et je pense que les Tessinois seront de très honorables deuxièmes et peuvent, pourquoi pas, rêver même d'un quart de finale en Conference League.

3 Servette FC

Si Servette remonte sur le podium de Super League, une année après avoir gagné la Coupe, ce sera grâce à sa stabilité, utile aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain. Timothé Cognat, Miroslav Stevanovic, Dereck Kutesa, Yoan Séverin, Steve Rouiller… Tous se connaissent depuis des années et se trouvent les yeux fermés. Les automatismes sont impressionnants et Servette a un vrai avantage de ce point de vue sur ses adversaires. Le vestiaire est très sain, ultra-soudé. Et la concurrence est réelle et juste. Le fait est que depuis le départ de Chris Bedia, les Grenat n’ont pas de vrai buteur. Jérémy Guillemenot, Enzo Crivelli, Usman Simbakoli: tous marquent trop peu et aucun n’a un vrai profil de buteur capable d’assumer 15 ou 20 réussites par saison. Servette a été très frileux sur le marché des transferts, refusant de s’aligner sur ce que le FC Bâle a payé pour Kevin Carlos, par exemple, alors qu’il en avait la possibilité. Cela pourrait coûter cher au moment du décompte final. A moins que l'Ivoirien ne revienne cet hiver? Et pourquoi pas?