A Yverdon, le cas Mitchy Ntelo commence à agacer

1 petit but et c'est tout

Mitchy Ntelo déçoit depuis son arrivée à Yverdon fin août. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Un petit but en cinq matches, voici le bilan offensif peu reluisant d'Yverdon Sport, lequel éprouve toutes les peines du monde à se montrer dangereux depuis sa victoire dans les dernières secondes à Lucerne.

Plus alarmant encore pour l'équipe d'Alessandro Mangiarratti, celle-ci n'a cadré que six frappes lors de ces cinq dernières rencontres, soit 450 minutes, sans compter le temps additionnel. Si c'est le combatif et travailleur Hugo Komano qui occupe le rôle de titulaire, comment ne pas penser au cas de son «concurrent» Mitchy Ntelo? «Il peut avoir un grand impact dans cette ligue», assurait le directeur sportif d'YS Filippo Giovagnoli lors de la présentation de l'avant-centre belge fin août.

319 minutes sur 990 possibles

Sauf que trois mois plus tard, le joueur formé au Standard de Liège laisse planer le doute sur son réel niveau dans la tête des supporters et des observateurs. En dix apparitions en Super League, Mitchy Ntelo, qui est resté sur le banc face au FC Sion, ne compte que deux titularisations, ce qui peut déjà en dire beaucoup de l'extérieur. 319 petites minutes passées sur les terrains helvétiques au total durant lesquelles le Belge, qui rêve d'évoluer pour le Real Madrid et la République Démocratique du Congo, n'a pas laissé de grands souvenirs. Si ce n'est son but de la victoire à Lucerne (2-3) et un autre en Coupe de Suisse à Emmen (2e ligue inter).

Sinon? Beaucoup de pertes de balle, de déchets technique et de manque de précision devant le but adverse (20% de tirs cadrés, un sur cinq, tous pris dans la surface. Komano: 50%, 3 buts). Le jeu d'Yverdon Sport, équipe qui tente davantage de profiter des contres attaques, devrait pourtant profiter à Mitchy Ntelo, lequel estime que sa principale qualité est sa vitesse. Les espaces dans le dos laissés par les adversaires des Yverdonnois devraient lui profiter.

«Il faut travailler, bouger»

Transparent face à Saint-Gall, le Belge n'a pas été beaucoup plus présent après son entrée en jeu contre Lucerne ce samedi (0-1), alors même que son équipe tentait d'égaliser. «Nous travaillons avec lui. Je n'aime pas critiquer mes joueurs, mais c'est clair qu'il faut que chacun se regarde dans la glace et donne plus à l'équipe. Attendre que quelque chose se passe, cela ne fonctionne pas. Il faut travailler, bouger», réagit son entraîneur Alessandro Mangiarratti après la défaite des Nord-Vaudois. Le coach en attendait-il plus de la part d'une recrue dont il a lui aussi vanté les qualités à plusieurs reprises par le passé? «Oui».

Les dirigeants probablement tout autant, eux qui n'ont pas hésité à poser sur la table un montant d'un peu moins d'un million de francs pour convaincre le club bulgare du Lokomotiv Plovdiv. Reste que l'exemple de Kevin Carlos, lequel avait connu des débuts plutôt compliqués au Municipal la saison dernière, parle en sa faveur. A Mitchy Ntelo de montrer qu'il peut lui aussi s'imposer à terme à Yverdon.