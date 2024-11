Qui a convaincu et qui a craqué lors de la 15e journée de Super League? Blick choisit sa Top Team et sa Flop Team, avec, comme à chaque fois, des Romands de chaque côté.

Xherdan Shaqiri brille, Paul Bernardoni et Noë Dussenne aussi

La Top Team et la Flop Team

Qui a brillé et qui a déçu lors de la 15e journée de Super League? Blick vous présente sa Top Team et sa Flop Team, avec des Romands de chaque côté.

La Top Team de la 15e journée (3-4-3)

Paul Bernardoni (Yverdon): Il a répondu présent quand il y avait le feu. Le gardien d'Yverdon a sauvé le point de son équipe à Saint-Gall (0-0).

Adrian Barisic (Bâle): Il a pris un coup de fouet après un carton jaune précoce. Un sauvetage impressionnant lorsqu'il se jette sur le tir de Dereck Kutesa.

Noë Dussene (Lausanne): Son sauvetage contre Ilyas Chouaref - alors que le but est vide - a au moins autant de valeur qu'un but marqué. Avec son partenaire de défense Karim Sow, il éteint toute l'attaque de Sion.

Albian Hajdari (Lugano): Ne laisse rien passer derrière. Un pilier important dans le jeu de construction.

Leon Avdullahu (Bâle): Le chef du milieu de terrain bâlois. Un taux de passes réussies de 90% et cinq tacles réussis - le meilleur score.

Aleksandar Stankovic (Lucerne): Une fois de plus, le successeur d'Ardon Jashari, âgé de 19 ans seulement, brille par sa vision du jeu et ses qualités dans les duels. L'Inter a de quoi se réjouir du prêt jusqu'ici réussi de son joyau en Suisse centrale.

Anto Grgic (Lugano): Une passe décisive magnifique sur le but de Renato Steffen. Puis il marque froidement son penalty.

Mattia Bottani (Lugano): Au Tessin, on parle beaucoup de son contrat qui arrive à échéance. Il montre contre le FC Zurich qu'il est encore capable de briller. Il ne marque pas, mais se crée de nombreuses occasions.

Xherdan Shaqiri (Bâle): Dans son 488e match professionnel, le meneur de jeu du FC Bâle réussit le premier hat-trick de sa carrière en Super League.

Thibault Klidjé (Lucerne): 1,70 mètre, et pourtant il gagne de nombreux duels de la tête. Son timing est exceptionnel. Et puis il marque tranquillement l'égalisation pour Lucerne - son septième but de la saison!

Renato Steffen (Lugano): Avec son doublé, il mène Lugano à la victoire et à la tête du classement, avec Bâle. N'est-il vraiment plus assez bon pour la Nati?

La Flop Team de la 15e journée (4-3-3)

Yanick Brecher (Zurich): Il est le gardien qui a encaissé le plus de buts lors de cette journée de Super League. Il a fait quelques parades, mais s'est montré globalement trop fébrile.

Mariano Gomez (Zurich): L'arrière droit a été complètement dépassé et beaucoup trop lent.

Luca Jaquez (Lucerne): Le futur international suisse, qui aurait dû être sélectionné par Murat Yakin en novembre dernier s'il n'avait pas été suspendu, sert l'ouverture du score à YB sur un plateau d'argent après une erreur. Et il perd de nombreux duels de la tête contre Cédric Itten par la suite.

Mirlind Kryeziu (Zurich): Il était à l'origine du très beau 1-0 pour son équipe. Mais il a par la suite été complètement dépassé.



Jaouen Hadjam (YB): «Il n'a pas du tout fait ce qui était convenu», s'insurge l'entraîneur d'YB Joël Magnin. Il donne une leçon à l'Algérien et le sort à la pause.

Ifeanyi Mathew (Zurich): Il cherche longtemps sa position et n'est par conséquent jamais vraiment dans le match.

Gaël Ondoua (Servette): Il ne fait pas un mauvais match, mais sa faute stupide dans sa propre surface de réparation prive les Genevois d'un point.

Liam Chipperfield (Sion): Pour sa deuxième titularisation consécutive, il, est l'une des raisons pour lesquelles Sion se montre impuissant en attaque. Trop peu de passes réussies.

Juan José Perea (Zurich): Avec son coup de coude et son expulsion, il met la cerise sur le gâteau à la piètre prestation zurichoise.

Nishan Burkart (Winterthour): Sa façon de se laisser tomber dans la surface de réparation est gênante. Le fait qu'il rate le penalty est un signe de karma.

Mitchy Ntelo (Yverdon): Transparent lors du 0.0 à Saint-Gall. Pourtant, il y a quatre semaines, le jeune attaquant belge (23 ans) avait réussi à marquer le but de la victoire à Lucerne (3-2) dans les arrêts de jeu.