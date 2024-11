Yverdon Sport n'y arrive plus dans son stade Municipal

Yverdon s'est incliné ce samedi face à Lucerne. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors qu'il semblait touché par la grâce dans son stade Municipal depuis sa remontée en Super League à l'été 2023, Yverdon Sport n'y marque maintenant plus un point depuis le 20 octobre et un succès 2-0 face à Lugano. Face au Lausanne-Sport (0-3), Bâle (1-4) et Lucerne (0-1) ce samedi devant seulement 2050 spectateurs, les Nord-Vaudois ont donc connu la défaite.

Ce qui interpelle immédiatement, ce sont les attitudes et les performances des joueurs d'Alessandro Mangiarratti. D'habitude si hargneux et fougueux au moment de jouer devant leur public, ces derniers se montrent depuis trois matches bien plus fébriles, presque frileux au moment d'entrer sur la pelouse. «Nous ne pouvons qu'admettre que nous n'avons aujourd'hui pas fait ce qu'il fallait. Nous n'avons pas été à la hauteur», souffle Hugo Komano, au sortir d'une partie compliquée sur le plan individuel, bien seul en attaque.

«Nous ne devions pas perdre»

Son entraîneur Alessandro Mangiarratti se montre lui toutefois plus clément concernant la prestation de son équipe. «Je pense que nous avons perdu un match que nous ne devions pas perdre. Nous n'avons pas été trop inquiétés. Je suis déçu, car nous avions les moyens de prendre quelque chose. Ce n'était pas un Lucerne extraordinaire. Ils ont de la qualité, mais nous avons bien défendu.»

Bien défendu certes, mais trop peu et trop mal attaqué. «Nous n'étions pas bien avec la balle, admet l'ancien défenseur central. Nous n'avons pas trop produit offensivement. Tout le monde doit être meilleur individuellement», alarme-t-il.

Paul Bernardoni a, lui, comme souvent fait son match. S'il a retardé l'échéance en première mi-temps en s'imposant devant Thibault Klidje (32e), il n'a presque rien pu faire sur la seule réussite lucernoise, tombée sur penalty, après une faute concédée par Christian Marques sur Pius Dorn (54e). «Cela me dérange de prendre un but sur penalty, sur un contre, après une perte de balle au milieu de terrain. Il faut mettre plus de qualité avec le ballon», peste le coach tessinois.

Yverdon n'y arrive plus offensivement

En 450 minutes, Yverdon Sport n'a cadré que six frappes, pour un but marqué en toute fin de rencontre face à Bâle, alors que le score était déjà de 0-4. Ce samedi, alors que la seule et unique frappe sur le but de Pascal Loretz n'est tombée qu'à la 41e du pied droit de Mauro Rodrigues, c'est Paul Bernardoni, le portier des Vert, qui s'est montré le plus dangereux, reprenant un corner à la 93e. YS est-il désormais plus tourné vers la défensive? Comment expliquer ces faits?

«Il peut y avoir mille et une raisons, tente d'expliquer Hugo Komano. L'intensité des duels, l'engagement ou la prise de risque devant. La tactique peut dépendre du match. Il y a les choix du coach, mais nous faisons aussi nos choix sur le terrain. Aujourd'hui tout le monde est fautif, il ne faut montrer personne du doigt. Nous avons un vestiaire de qualité, avec un bon état d'esprit. Cela nous montre simplement qu'il faut encore travailler.»

Varol Tasar de retour au jeu

«Nous arrivons autour de la surface de réparation, mais on ne met pas un bon centre ou une bonne frappe. Nous allons travailler là-dessus, répond de son côté Alessandro Mangiarratti. Nous avons perdu 26 buts avec Aimen Mahious (ndlr: prêté cette saison à Belouizdad en Algérie) et Kevin Carlos (ndlr: transféré au FC Bâle) et nous ne sommes pas encore arrivés à les retrouver. Des joueurs ne sont pas encore assez intégrés. Et nous avons à chaque fois des éléments à moitié blessés. C'est un travail dur et long, mais cela fait partie du jeu.»

«La frustration peut rester ce soir, mais pas plus longtemps. Nous avons des échéances qui arrivent vite avec un match de Coupe contre Lugano mercredi et un déplacement à Grasshopper samedi prochain», conclut Hugo Komano. Bonne nouvelle pour YS ce samedi, le retour au jeu de Varol Tasar après neuf mois de pause et une grave blessure au genou contractée fin février.