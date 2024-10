Solide et un brin chanceux, Yverdon bat Lugano

Très solide et grâce à un brin de chance, il faut le dire, Yverdon Sport s'est imposé face à Lugano dans un stade Municipal où il semble intouchable. Trois points qui donnent surtout de l'air au classement à Alessandro Mangiarratti et ses joueurs.

Bastien Feller Journaliste Blick

YS a battu Lugano ce dimanche.

Que cet Yverdon Sport est paradoxal! Toujours sans succès à l'extérieur depuis plus d'un an maintenant, Alessandro Mangiarratti et ses joueurs continuent d'engranger les points à domicile, où ils n'ont plus été battus depuis la première journée (0-2 contre Zurich), malgré les venues successives de Young Boys et Saint-Gall notamment. Ce dimanche, c'était au tour de Lugano, véritable bête noire des Yverdonnois la saison dernière, avec trois défaites et une différence de but de 1-13, qui se présentait au Municipal.

Une aile droite très performante

Et comme souvent très sûr de son football à domicile, Yverdon est bien parti dans la rencontre. Grâce notamment à Marley Aké, dans un rôle de piston, et Franco Gonzalez, placé en numéro dix, qui ont su à plusieurs reprises combiner pour créer des décalages et se retrouver ainsi en position intéressante de centre.

Mais à chaque fois, le dernier geste a manqué, à l'image d'un décalage dans l'axe pour Moussa Baradji, seul au point de penalty, de l'international uruguayen M20 (38e). De son côté, Hugo Komano, qui s'est donné le droit ces dernières semaines d'enchaîner aux dépens de Michel Ntelo pourtant voué à cette place de titulaire à son arrivée, n'a pas eu de quoi se mettre sous la dent en première mi-temps. YS montrait ainsi un visage plutôt conquérant face à des Luganais qui européens et qui jouent cette saison le titre.

Cespedes ouvre la marque

De leur côté, ayant laissé passer l'orage, les Luganais ont progressivement mis le nez à la fenêtre du but de Paul Bernardoni. Ou du moins, ils ont tenté. Car il faut dire que la grande majorité des tentatives tessinoises ont été des frappes lointaines (Uran Bislimi, 19e, Hicham Mahou, 22 et 30e, et Anto Grbic, 22e). Seul Martim Marques, sur une action tout en verticalité, a pu aller défier Paul Bernardoni (24e). Mais comme souvent, le portier français s'est mué en sauveur pour son équipe. Un arrêt ô combien important compte tenue de la suite de la partie.

YS a en effet bien terminé la première période, obtenant même un penalty, grâce à l'intervention de la VAR, durant le temps additionnel. La faute de Hicham Mahou sur Moussa Baradji était flagrante, mais Désiré Grundbacher sifflait initialement une simulation du milieu yverdonnois. Qu'importe finalement pour Boris Cespedes qui ne s'est pas fait prier pour tromper Amir Saipi (49e).

El Wafi et Saipi offrent un but à Yverdon

Yverdon Sport rentrait ainsi au vestiaire avec un avantage acquis grâce sur son premier tir cadré du match et qui, il faut bien le dire, est tombé un peu de nulle-part. Reste que celui-ci avait tout de même le mérite d'exister. Et il n'a d'ailleurs pas fallu attendre longtemps en deuxième période pour le voir se doubler, grâce à une erreur de communication entre le portier international kosovar et son défenseur central Ayman El Wafi, ce dernier déviant la balle au fond (58e).

Frustré, voire même agacé depuis l'affaire du penalty en première période, Mattia Croci-Torti s'est décidé à réaliser un double changement, faisant entre Ignacio Aliseda et Yanis Cimignani pour Martim Marques et le très discret Kacper Przybylko, lequel, avant le 2-0, a manqué une belle opportunité d'égaliser (53e). Reste que ces changements n'ont pas amené l'étincelle attendue.

Yverdon se donne de l'air au classement

C'est même Marley Aké, très bon ce dimanche, qui n'est pas passé très loin d'inscrire le troisième. Sur ce coup, Amir Saipi a pu montrer qu'il est l'un des meilleurs gardiens de Super League en déviant cette dangereuse frappe en corner (76e). L'international kosovar s'est également interposé devant Boris Cepedes (87e). S'interposant à quelques reprises en fin de match, Paul Bernardoni, accompagné par sa défense, a permis à YS de vivre une fin de match plutôt tranquille.

Avec ce succès, Yverdon Sport se donne de l'air au classement, puisqu'il compte désormais cinq points d'avance sur Winterthour. Prochain rendez-vous, samedi prochain à Lucerne (20h30).