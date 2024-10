Les Valaisans sont venus respectueusement saluer leurs supporters après la défaite samedi à la Praille. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sion n'a plus gagné depuis le 10 août! La maison valaisanne est-elle en feu? «Bien sûr que si on voit les résultats on pourrait se dire qu'il y a des raisons d'être inquiet. Mais quand on regarde les matches, qu'on analyse le contenu, on peut aussi se dire qu'on n'a jamais été complètement insignifiants, mis à part peut-être le match contre GC», assure Ali Kabacalman, auquel il n'a bien sûr pas échappé que Sion peine à se créer des occasions.

La question centrale est bien sûre: pourquoi? «Le coach est mieux placé que moi pour répondre à cette question. Le jeu offensif, c'est du mouvement, des appels, de la présence dans la surface... Pourquoi on y arrive moins bien ces temps, je ne sais pas», a répondu le milieu de terrain du FC Sion.

«Ce n'est pas parce que tu as 13 corners que tu vas marquer quatre fois»

Alors, Didier Tholot, où est le problème de ce FC Sion qui s'est procuré 13 corners ce samedi, mais n'a pas marqué une seule fois? «Déjà, ce n'est pas parce que tu as 13 corners que tu vas marquer quatre buts. Ca ne marche pas comme ça», a grincé le technicien sédunois, qui a relevé que son équipe n'avait pas été «assez bonne offensivement pour gagner ce genre de matches.»

«On doit avoir plus de percussion, plus de vitesse, plus de jeu entre les lignes. On doit être capables de faire beaucoup plus mal dans les trente derniers mètres», a ajouté Didier Tholot, qui ne peut pas être satisfait du rendement de ses joueurs offensifs ce samedi. Dejan Sorgic, aligné en pointe, n'a pas existé face à Steve Rouiller et Yoan Séverin, tandis que les deux excentrés que sont Ilyas Chouaref et Dejan Djokic sont à créditer d'un match largement insuffisant. Et Anton Miranchuk? Comme depuis son arrivée à Sion: des gestes de classe, une technique au dessus de la moyenne, mais rien de concret et des automatismes encore à trouver avec ses partenaires. Même l'entrée de deux nouveaux ailiers dès la 54e, Théo Bouchlarhem et Théo Berdayes, n'a rien apporté. Servette était plus fort dans tous les secteurs de jeu, tout simplement.

Cette fois, la défense valaisanne a pris l'eau

Sion, meilleure défense du championnat avant ce match, a encaissé trois buts et la défaite valaisanne est plus que logique, face à des Grenat meilleurs en tout. Si les attaquants valaisans n'ont absolument rien montré, la fébrilité défensive, incarnée par un Reto Ziegler et un Nias Hefti dépassés par la vitesse de Dereck Kutesa et dominés par la puissance d'Enzo Crivelli, a également de quoi faire se poser des questions à Didier Tholot, qui y a d'ailleurs répondu en partie en faisant sortir son latéral gauche dès la 54e. Le chantier de la défense n'est cependant de loin pas la priorité en Valais, ce secteur représentant largement une satisfaction depuis le retour de Didier Tholot.

Perdre à Genève n'a évidemment rien d'infamant, et cela est déjà arrivé à de très bonnes équipes cette saison, Chelsea en tête. D'autres formations de bon niveau tomberont elles aussi à La Praille dans les mois à venir, mais, plus que le résultat, ce sec et indiscutable 3-0, c'est bien l'impression d'impuissance offensive qui inquiète du côté du FC Sion. Et pas seulement depuis ce samedi, ce qui est bien le problème.

Des automatismes d'un côté, pas grand chose de l'autre

Le contraste a notamment été saisissant entre les deux équipes sur le plan de la fluidité. Là où la qualité de passe de Miroslav Stevanovic est sublimée par la connaissance aveugle que le génie bosnien a de ses partenaires, dont il lit les appels avant même qu'ils se déclenchent, celle d'Anton Miranchuk ne sert pour l'heure à rien. Là est la différence, aussi, entre une équipe qui se connaît parfaitement et une autre qui se cherche encore. Didier Tholot est d'accord avec ce constat, d'ailleurs.

«Servette c'est une équipe plus mature que nous, c'est clair et net. Notre défaite est logique, on ne va pas la contester. Ils ont marqué après cinq minutes dans chaque mi-temps, ils ont bien géré les moments importants et ont très bien défendu. Nous, on a été inoffensifs», a relevé l'entraîneur du FC Sion, qui n'a pu que constater les limites de son équipe.

Trois matches à Tourbillon avant la trêve

Avant la trêve des équipes nationales, Sion recevra Saint-Gall, Zurich et Lucerne, et se déplacera à Saint-Gall. Un calendrier pas forcément idéal pour reprendre confiance, malgré trois matches à Tourbillon. «Tous les matches vont être compliqués et chaque point sera bon à prendre. On sait qu'avec ce groupe-là on va jouer le maintien et on n'a jamais dit autre chose», rappelle à juste titre Didier Tholot. Le début de saison de feu, avec neuf points gagnés en quatre matches, semble bien loin. L'euphorie est bel et bien retombée en Valais et, comme toujours en pareil cas, les turbulences pourraient bien venir d'en haut dans les prochains jours. Didier Tholot connaît suffisamment bien la maison maintenant pour le savoir. Et si un entraîneur est armé pour les affronter avec calme et recul, c'est bien lui.