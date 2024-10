Deux passes décisives pour Miroslav Stevanovic, le génie bosnien du SFC. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quelle atmosphère étrange dans ce derby du Rhône! Les ultras des deux camps avaient décidé de faire grève commune (lire les explications ici) et ce choc si attendu s'est déroulé dans une atmosphère étrange, sans couleurs ni chants pendant une grande partie de la rencontre, ce qui était une manière de faire passer un message de protestation contre la répression policière en vigueur dans les stades suisses. Les spectatrices et spectateurs étaient tout de même 12'987 au total, un chiffre tout à fait respectable. Mais dans les secteurs réservés aux supporters, le calme a régné pendant une majorité du temps.

Sur le terrain, le favori, le Servette FC, l'a emporté logiquement (3-0) et a conforté sa position tout en haut du classement de Super League, affirmant encore un peu plus ses légitimes ambitions dans ce championnat, lui qui n'a plus rien d'autre à jouer. Avec vingt points en dix journées, le rythme est costaud et soutenu. Sion, de son côté, rentre véritablement dans le rang après son très bon début de saison et attend une victoire en Super League depuis le 10 août, ce qui commence à faire long, même pour un néo-promu.

Miroslav Stevanovic, le génie bosnien, est le roi de la passe décisive

Servette a ouvert la marque d'entrée par Enzo Crivelli, magnifiquement servi par Miroslav Stevanovic. Le génie bosnien est plus que jamais le roi de la passe décisive et l'a encore prouvé ce samedi. L'appel de l'avant-centre était parfait, au premier poteau, tout comme le service de l'ailier du SFC et les Grenat ouvraient la marque sur cette action d'école, tout en automatismes, mais le FC Sion regrettera peut-être, en revoyant l'action au ralenti, une main de Julian von Moos qui visiblement a échappé à tout le monde, y compris à la VAR. Aucun regret ni excuse toutefois car, sur l'ensemble de la rencontre, le succès genevois ne se discute absolument pas.

Un arrêt de Jérémy Frick, un autre de Timothy Fayulu

Sion a encaissé le 1-0, et le coup, mais s'est repris assez vite et une belle action côté droit entre Numa Lavanchy et Dejan Djokic a conduit à une frappe cadrée de la part de ce dernier, qui a obligé Jérémy Frick à dévier l'envoi en corner (16e). Pas de quoi faire passer un frisson dans les rangs des supporters du SFC cependant. La frappe de Timothé Cognat à la 41e a elle été bien sortie par Timothy Fayulu, lui aussi très attentif. 1-1 à la pause!

Dereck Kutesa inscrit le 2-0

Sion a bien débuté la deuxième période, se créant une vraie possibilité d'égaliser sur corner, mais la reprise de Joël Schmied était sauvée sur la ligne par un Servettien, juste devant le but de Jérémy Frick. Les Valaisans ne le savaient pas encore, mais ils venaient de laisser passer leur dernière chance dans ce match vu que deux minutes plus tard, Dereck Kutesa profitait d'un service en or de Miroslav Stevanovic, encore lui, pour doubler la mise (49e, 2-0).

Dereck Kutesa a inscrit le 2-0 ce samedi à La Praille. Son sixième but de la saison en Super League, déjà. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Giorgio Contini, qui a demandé à Dereck Kutesa d'être patient et de ne pas se précipiter vers l'Angola, a sans doute apprécié ce but et l'assistant de Murat Yakin l'aura très probablement noté en gras dans son carnet. En tout les cas, l'ailier grenat a inscrit à cette occasion son sixième but de la saison en Super League, déjà.

La Section Grenat fait son apparition après le 2-0

Les bonnes nouvelles s'enchaînaient pour le SFC, qui enregistrait quelques secondes plus tard l'arrivée de ses ultras. La Section Grenat a en effet donné de la voix dès la 50e et s'est faite remarquer d'entrée par un show pyrotechnique massif, qui a donné du travail aux spotters et photographes «officiels» présents en tribune de presse, au quatrième étage du Stade de Genève. Eux aussi ont eu droit à une vue imprenable sur le spectacle et l'ont immortalisée, non pas comme souvenir festif mais comme pièce à conviction, sans doute. Les ultras valaisans sont eux restés majoritairement dehors.

Un triple changement pour Sion après le 2-0

Didier Tholot, pas satisfait du tout par ce qu'il voyait et logiquement peu intéressé par le show pyrotechnique, décidait alors d'effectuer trois changements d'un coup dès la 54e en faisant entrer Théo Berdayes et Théo Bouchlarhem sur les ailes, mais aussi Marquinhos Cipriano en remplacement d'un Nias Hefti en grande difficulté à son poste de latéral gauche.

Le match était cependant déjà décidé et le 3-0 signé Gaël Ondoua d'une frappe en force sous la barre à la 82e ne faisait que venir un peu plus enfoncer le clou et asseoir la victoire servettienne. Sion, qui était meilleure défense du championnat avant ce match, ne peut plus s'en vanter.

Un très joli Zurich-Servette dimanche prochain

Prochaines étapes pour les deux équipes, la réception de Saint-Gall à Tourbillon pour le FC Sion (dimanche à 14h15). Le même jour, mais à 16h30, Servette sera en déplacement au Letzigrund pour y affronter le FC Zurich dans un très joli choc de haut de tableau. Le vainqueur de ce match, s'il y en a un, pourra se targuer d'un début de saison extrêmement réussi.