Cinq buts en huit matches de Super League, deux prestations solides contre Chelsea, des entrées intéressantes contre Braga et une impression d'ensemble épatante: tout ceci n'a pas suffi à Dereck Kutesa pour retrouver l'équipe de Suisse en ce mois d'octobre.

La déception de l'ailier genevois a dû être réelle ce jeudi matin en sortant de l'entraînement et en apprenant qu'il n'était «que» de piquet, lui qui n'a plus été appelé en équipe de Suisse depuis le mois de mars. L'absence pour blessure de Ruben Vargas avait encore fait grandir ses chances d'être rappelé par Murat Yakin, mais celui-ci a fait un choix différent à quelques jours d'aller affronter la Serbie et le Danemark.

La Nati joue sans ailiers désormais

Dereck Kutesa souffre-t-il de sa position de pur ailier, alors que la Nati joue désormais en 3-4-2-1, un système qui ne lui offre guère de place? Giorgio Contini, assistant du sélectionneur, assure que ce n'est pas le cas. Interrogé par Blick, le technicien assure que l'attaquant genevois peut tout à fait s'intégrer à ce que demande la Nati. «Dereck, on l'a sur notre liste, on le suit de près. Le choix de ne pas le prendre pour ce rassemblement n'est pas contre lui, au contraire! Il marque beaucoup, il est en forme. C'est un joueur qui est dans le radar de l'équipe nationale», explique Giorgio Contini.

Le choix s'est fait entre Andi Zeqiri et lui

Le fait est que Dereck Kutesa n'a pas le même profil que Christian Witzig, l'invité-surprise, qui lui peut jouer en tant que piston gauche. Il n'est pas exclu que le Genevois joue à ce poste pour dépanner, comme le fait parfois un Steven Zuber ou un Renato Steffen, mais son profil est bien plus offensif que celui de tous les joueurs cités. Le staff de la Nati le voit plutôt comme un des deux joueurs en soutien de l'attaquant et, pour ces dix jours à venir, le choix de Murat Yakin et de Giorgio Contini s'est plutôt porté vers Andi Zeqiri. «Andi a un avantage, il peut jouer à toutes les positions offensives», affirme ainsi Giorgio Contini. Difficile en effet d'imaginer Dereck Kutesa avant-centre.

La clé pour l'attaquant du Servette FC? Continuer à briller en club, enchaîner les bonnes performances et se rendre indispensable pour les prochaines listes. «La porte est ouverte pour tout le monde», assure Murat Yakin lui-même.