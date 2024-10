Yvon Mvogo sera amené à entrer en jeu la semaine prochaine en Serbie ou face au Danemark à Saint-Gall en cas de souci avec Gregor Kobel. Photo: TOTO MARTI

Lors du dernier rassemblement de la Nati, Patrick Foletti avait expliqué que la situation d'Yvon Mvogo n'était «pas optimale» et qu'il allait falloir trouver une solution rapidement. Relégué avec Lorient, le gardien fribourgeois voulait absolument quitter la Bretagne pour ne pas jouer en Ligue 2, mais aucune offre satisfaisante pour toutes les parties n'est arrivée avant la fin du mercato. Le portier de 30 ans est donc resté au FCL, où il est évidemment titulaire et réalise de belles prestations. Lorient est 4e en Ligue 2 et a la meilleure défense (4 buts encaissés en 7 matches), ce qui donne du crédit à Yvon Mvogo.

Mais tout de même: jouer en Ligue 2 et être sélectionné en équipe de Suisse, est-ce compatible? Murat Yakin a apporté une réponse claire ce jeudi: c'est oui.

«Ligue 2 ou pas, l'important est qu'il joue»

Le Fribourgeois figure en effet dans la sélection appelée à affronter la Serbie et la Danemark la semaine prochaine en Ligue des Nations et Murat Yakin a défendu son choix avec conviction: «Yvon est quelqu'un de très important dans notre équipe, en plus d'être un très bon gardien. Il est toujours positif, toujours performant. Ligue 2 ou pas, l'important est qu'il joue», a expliqué le sélectionneur de l'équipe de Suisse.

Privé de Jonas Omlin, blessé, le technicien a décidé de faire appel à Philipp Köhn, auteur d'un très bon début de saison avec l'AS Monaco. Aurait-il appelé Yvon Mvogo si Jonas Omlin avait été apte? Le sélectionneur n'a pas eu à répondre à cette question, mais il a par contre confirmé très clairement, et sans aucune ambiguïté, la hiérarchie pour le rassemblement à venir.

La hiérarchie est claire: Yvon Mvogo est le numéro 2

«Gregor est le numéro 1. Yvon le numéro 2. Il l'a mérité. Et le troisième gardien est Philipp Köhn», a assuré Murat Yakin. La logique de groupe a ses propres règles et, évidemment, il y a de quoi être surpris au premier abord en observant qu'un gardien évoluant en Ligue 2 figure entre deux portiers titulaires en Champions League, mais le sélectionneur de la Nati a de la mémoire et se rappelle que voilà sept mois à peine, Yvon Mvogo avait été excellent en remplaçant Yann Sommer au pied levé au Danemark et en Irlande, n'encaissant aucun but en 120 minutes. Son attitude au sein du groupe et son entregent plaident aussi en sa faveur.

Anthony Racioppi figure sur la liste de piquet

La liste de Murat Yakin comporte une autre particularité, à dénicher dans la liste de piquet cette fois. Derrière Gregor Kobel, Yvon Mvogo et Philipp Köhn se trouvent en effet deux noms: David von Ballmoos et... Anthony Racioppi, désormais troisième gardien à Hull City, en Championship.

Marvin Hübel, Marvin Keller et Pascal Loretz seront eux engagés avec la Nati M21, laquelle va disputer durant le même rassemblement deux matches décisifs face à la Finlande et en Roumanie.