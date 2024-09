Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Déjà six buts toutes compétitions confondues pour le Genevois de 26 ans cette saison. Photo: keystone-sda.ch

Quel est le point commun entre Dereck Kutesa, Thomas Häberli et René Weiler, en plus du fait d'être des salariés du Servette FC en ce moment? Tous trois comptent une seule sélection en équipe nationale suisse! La différence, notable, est que Dereck Kutesa peut encore raisonnablement espérer améliorer ce total.

En tout cas, l'ailier genevois de 26 ans donne des raisons objectives à Murat Yakin et à Giorgio Contini (tiens, encore un ancien joueur à une seule sélection) d'avoir envie de le revoir. Les deux hommes l'ont convoqué au rassemblement de mars à La Manga, en même temps que Vincent Sierro, mais seul le Valaisan a convaincu les deux hommes de l'emmener à l'Euro. Dereck Kutesa a lui été victime d'une deuxième partie de saison bien moins convaincante sur le plan personnel que son automne de feu et a pu partir en vacances en juin après avoir gagné la Coupe de Suisse.

La concurrence est rude, mais il est revenu en forme

Le Genevois a pu entrer en jeu à Dublin, face à l'Irlande, sans briller, et le staff de la Nati ne l'a donc pas reconvoqué. La concurrence en attaque, si elle n'est pas absolument rédhibitoire, existe tout de même et ce n'est pas Noah Okafor, convoqué pour l'Euro sans entrer en jeu, qui dira le contraire. Le fait que l'équipe de Suisse joue sans véritable ailier dans son nouveau système en 3-4-2-1 ne plaide pas non plus en la faveur du Genevois, même si son profil de dynamiteur pourrait faire du bien en fin de match lorsque les systèmes sont moins figés. Il n'empêche: que ce soit en juin en Allemagne ou en septembre pour la rentrée, Dereck Kutesa a été ignoré.

Sa seule et unique sélection, pour l'heure, a eu lieu en Irlande en match de préparation pour l'Euro, en mars. Photo: TOTO MARTI

Mais voilà: la meilleure publicité pour un joueur reste le terrain (et heureusement). Et là, l'ailier genevois brille depuis le début de la saison avec des performances solides en Super League, mais aussi face à Braga et Chelsea en Coupe d'Europe malgré le psychodrame de sa vraie-fausse maladie et de ses fausses-vraies envies de départ. Ses débordements et son dynamisme retrouvés n'ont échappé à aucun observateur de la Super League... et surtout pas à son propre entraîneur Thomas Häberli.

«C'est un joueur qui peut tourner un match, on le voit chaque week-end ou presque. Il est super important pour nous, c'est évident», l'a complimenté le technicien grenat qui l'a connu plus jeune lorsque Dereck Kutesa évoluait avec les M21 du FC Bâle. Thomas Häberli y était Talent manager, puis entraîneur des M21, et il a retrouvé un autre joueur à Genève. «Il est plus mature, plus juste dans ses choix. Il sait quand il faut dribbler, quand il faut fixer. En un mot: il est extra», sourit son coach.

Auteur de six buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Dereck Kutesa est en feu et, comme il l'a promis, il n'a pas été perturbé une seule seconde par le message à caractère raciste reçu après un match à Lucerne. Pas plus que par l'offre venue du Golfe qui aurait pu lui faire tourner la tête. «Il y a eu la question de son départ, c'est vrai, mais il montre surtout qu'il est content de jouer à Servette», répond Thomas Häberli.

«Il a retrouvé beaucoup de fraîcheur»

Jérémy Frick est d'accord avec son entraîneur. «Malgré tout ce qui a pu se passer, il est à 100% avec nous, il est 100% concerné, mentalement et physiquement. Il a retrouvé beaucoup de fraîcheur», assure le capitaine du Servette FC, qui dévoile beaucoup souffrir la semaine face à l'ailier.

Photo: keystone-sda.ch

«Vous le voyez en match, mais il est impressionnant aussi à l'entraînement! Ca fait du bien de le voir comme ça. Il a un peu souffert en fin de saison, aussi parce qu'on lui a demandé beaucoup, il a enchaîné les matches. Mais là, il est de retour!», enchaîne Jérémy Frick.

«Je ne vais pas donner de conseils à Murat»

Suffisant pour valoir à Dereck Kutesa une place dans la prochaine liste de la Nati pour aller défier la Serbie et le Danemark mi-octobre? Thomas Häberli conseillerait-il à Murat Yakin de le prendre? «Je ne vais pas donner de conseils à Murat, c'est plutôt à lui de m'en donner en tant que sélectionneur national», sourit l'ancien numéro 1 de l'Estonie, bien décidé à ne pas entrer sur ce terrain-là. Mais nul doute qu'une nouvelle convocation de l'ailier ferait plaisir à toute la famille grenat et viendrait récompenser son bon début de saison. En tout cas, Dereck Kutesa est revenu dans la course, fidèle à son style: à toute vitesse.