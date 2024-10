Murat Yakin a rendu publique sa sélection pour les deux matches en Serbie et face au Danemark. Edimilson Fernandes et Andi Zeqiri sont de retour. Christian Witzig est appelé pour la première fois.

Edimilson Fernandes a connu sa dernière sélection en novembre 2023.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Edimilson Fernandes aurait été «déçu» de ne pas faire son retour en équipe de Suisse, avait-il confié à Blick mardi soir après le succès de Brest à Salzbourg. Murat Yakin, séduit par son début de saison, a décidé d'appeler le Valaisan, une année après son dernier match, face à Israël. A noter qu'Andi Zeqiri est lui aussi de retour.

Parmi les nouveautés, Murat Yakin a décidé d'appeler pour la première fois Christian Witzig, le défenseur de Saint-Gall. Noah Okafor est lui de piquet.

Ulisses Garcia et Becir Omeragic sont eux aussi présents, tout comme Joël Monteiro et Vincent Sierro. Dan Ndoye et Cédric Zesiger, qui ont fait partie de la Nati à l'Euro, sont eux de retour après avoir manqué le rassemblement de septembre.

Yvon Mvogo deuxième gardien

A noter qu'un changement est intervenu au poste de gardien de but: à la place de Jonas Omlin, blessé, Philipp Köhn, auteur d'un solide début de saison avec l'AS Monaco, a été retenu pour la première fois depuis la Coupe du monde 2022. Il occupera le poste de troisième gardien. Yvon Mvogo, qui joue en Ligue 2 à Lorient, continue à avoir la confiance du sélectionneur et sera numéro 2 pour ce rassemblement.

Samedi en Serbie, mardi à Saint-Gall

L'équipe de Suisse jouera samedi en Serbie, puis mardi à Saint-Gall contre le Danemark. A cette occasion, Xherdan Shaqiri, Fabian Schär et Yann Sommer seront honorés avant le match. En espérant que cette semaine internationale soit plus fructueuse en termes de points que la précédente, conclue par deux défaites à Copenhague avec le coup de sang de Granit Xhaka et à Genève face à l'Espagne à onze contre dix.