Le capitaine de l'équipe de Suisse a perdu ses nerfs! Granit Xhaka s'est fait expulser à la 87e jeudi à Copenhague, laissant ses coéquipiers à neuf. Restera-t-il avec eux jusqu'à dimanche et le match contre l'Espagne? Murat Yakin n'a pas encore la réponse.

Pierre Emile Höjbjerg ne joue plus à Tottenham et Granit Xhaka n'est plus un joueur d'Arsenal. Mais les deux hommes ont conservé une certaine rivalité, semble-t-il...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Granit Xhaka a appris mercredi soir qu'il faisait partie des 30 finalistes pour le Ballon d'Or, une nomination exceptionnelle pour un joueur suisse. Et le jeudi, le capitaine de la Nati passait l'une des plus mauvaises soirées de sa carrière avec sa sélection pour son 130e match international.

Ecrivons-le clairement: Granit Xhaka a été insuffisant du début à la fin ce jeudi au Parken Stadion de Copenhague, où même sa première période n'a pas été à la hauteur de son talent. A son crédit: une magnifique ouverture pour Ricardo Rodriguez (18e). A son débit: absolument tout le reste. Des pertes de balles incroyables pour un joueur de son statut, un manque de tranchant offensif et même une certaine lenteur défensive qui a fait craindre le pire à deux reprises. Le capitaine de l'équipe de Suisse n'était pas au mieux et cela se voyait un peu trop depuis les tribunes. Et vu que Remo Freuler, pas dans un grand soir, ne lui était pas d'un grand réconfort à côté, le Danemark prenait l'ascendant à mi-terrain dans le sillage d'un Pierre Emile Höjbjerg très intéressant.

L'arbitre Daniel Siebert et Morten Hjulmand ne seront pas les deux prochains partenaires de vacances de Granit Xhaka cet hiver.

Le score en était toutefois de 0-0 à la pause et les débats étaient équilibrés, même sans un grand Granit Xhaka. Mais les événements contraires, à savoir l'expulsion de Nico Elvedi à la 52e et le 1-0 accordé aux Danois alors que Breel Embolo gisait au sol (82e) l'ont fait sortir de ses gonds.

Le capitaine s'en est pris un peu à tout le monde, et particulièrement à Pierre Emile Höjbjerg, ravivant la flamme des chauds derbys de Londres entre Arsenal et Tottenham, leurs deux anciens clubs. Il a également transmis ses salutations à Morten Hjulmand, et dit à l'arbitre Daniel Siebert tout le mal qu'il pensait de sa prestation.

Un contentieux londonien avec Pierre Emile Höjbjerg?

Le résultat? Un carton jaune à la 82e dans la foulée de l'ouverture du score danoise, au milieu des échauffourées. A ce moment-là, le milieu de terrain suisse reprochait aux Danois de ne pas avoir sorti le ballon. Et, à la 87e, alors qu'il venait de calmer Breel Embolo qui venait de recevoir un carton jaune, Granit Xhaka est allé tamponner... Pierre Emile Höjbjerg de manière tout à fait intentionnelle pour recevoir lui son deuxième jaune et être expulsé. Il s'est alors dirigé calmement vers les vestiaires sous les huées du public du Parken Stadion. Humiliation supplémentaire, c'est ce même Höjbjerg qui inscrivait le 2-0 quelques minutes plus tard...

Deuxième carton jaune et rouge pour Granit Xhaka!

Voilà donc le capitaine de l'équipe de Suisse suspendu pour la réception de l'Espagne dimanche à Genève. Sera-t-il encore présent avec l'équipe? Invité à répondre à cette question, Murat Yakin a indiqué qu'il devait encore aborder le sujet avec son capitaine, tout comme avec Nico Elvedi. «Nous n'en avons pas encore parlé. Nous sommes une équipe. Je vais voir avec eux et nous communiquerons sur la situation», a répondu le sélectionneur national.

Qu'il reste avec l'équipe de Suisse ou non jusqu'à dimanche, Granit Xhaka le sait: il n'a pas fait forte impression ce jeudi à Copenhague, ni comme joueur, ni comme leader, ni comme capitaine.