Manuel Akanji n'a pas été convaincu par la prestation de l'arbitre ce jeudi.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Manuel Akanji avait de la peine à digérer cette défaite (2-0) au Danemark, quelques minutes après le coup de sifflet final. Deux décisions de l'arbitre Daniel Siebert ont particulièrement déplu au défenseur central de Manchester City: l'expulsion de Nico Elvedi à la 50e et son choix de ne pas arrêter le jeu sur l'ouverture du score danoise à la 82e, alors que Breel Embolo était au sol. Deux événements évidemment marquants dans ce match et qui ont fortement influencé le résultat final.

«C'était une faute offensive»

Concernant l'expulsion de Nico Elvedi, jugé coupable d'une faute annihilant une action de but, Manuel Akanji a vu l'exact contraire. «C'était une faute offensive de Kasper Dolberg! Nico était devant et l'attaquant lui a tiré le bras en arrière et l'a fait tomber. Ce n'est jamais un carton rouge! Nico ne peut pas jouer le ballon», estime Manuel Akanji, qui pensait vraiment que l'arbitre allait revenir de la VAR avec une décision favorable à la Suisse. «Mais il a fait passer le carton du jaune au rouge! Nous avons été doublement punis. L'arbitre est venu s'expliquer dans le vestiaire après la rencontre, mais ça ne nous apporte rien. Nous avons perdu le match, c'est trop tard. Il doit prendre la décision au bon moment, il a assez de temps pour prendre faire juste. C'est incompréhensibie», fulmine Manuel Akanji, rejoint par Murat Yakin.

Nico Elvedi a dû rentrer aux vestiaires à la 52e déjà.

Le sélectionneur est en effet d'accord avec son défenseur central. «Nico Elvedi était en avance, il a été tiré vers l'arrière. Ce n'est en aucun cas un carton rouge», a affirmé le sélectionneur national. «L'expulsion n'est pas compréhensible», a enchaîné Murat Yakin.

Et concernant l'ouverture du score de Patrick Dogbu à la 82e? La polémique concerne cette fois Breel Embolo, qui était au sol, mais l'arbitre Daniel Siebert n'a pas arrêté le jeu.

«C'est vraiment frustrant, s'agace Manuel Akanji. Nous avons bien défendu à dix contre onze, puis il y a cette situation où Breel Embolo se retrouve au sol. Je ne sais pas s'il y avait faute ou non, mais le but est arrivé quinze secondes plus tard. Ils avaient vu que nous avions un joueur au sol, et ils ont continué à jouer. Je ne pense pas que cela ait été très fair-play de leur part.»

L'arbitre aurait dû arrêter le jeu, mais les Danois ont manqué de fair-play

N'est-ce pas à l'arbitre d'arrêter le jeu plutôt qu'aux Danois? «Oui, il aurait dû le faire. Mais en tant que joueurs, on attend toujours du fair-play et je pense que sur cette action les Danois ne l'ont pas été. L'arbitre a fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Nous aurions dû faire beaucoup de choses mieux ce soir, mais nous avons eu beaucoup d'éléments contraires contre nous», assure le défenseur central.

Manuel Akanji et ses coéquipiers ont pris le temps de saluer les fans suisses ce jeudi au Parken Stadion.

A la suite de ce 1-0, un début d'échauffourée a eu lieu, les Suisses reprochant aux Danois un certain manque de fair-play. Les esprits se sont échauffés et Granit Xhaka n'a pas pu se calmer, se faisant expulser à la 87e, sans que la décision ne soit discutable cette fois. Le capitaine de la Nati a perdu ses nerfs, voilà tout.

Le Danemark ne voit pas le problème

Lars Knudsen s'est lui défendu de tout comportement non fair-play de son équipe. «C'est à l'arbitre de décider si le jeu est arrêté ou non. Nous avons joué jusqu'à la limite, pas au-delà de la limite. C'est ainsi que nous abordons les matches», a sobrement répondu le sélectionneur danois ad interim.