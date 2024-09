Granit Xhaka, expulsé, est sorti sous une bronca du Parken Stadion à la 86e ce jeudi soir.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Réduite à dix dès la 50e et l'expulsion de Nico Elvedi, la Suisse n'a pas réussi à tenir le point du match nul dans le brûlant Parken Stadion de Copenhague ce jeudi soir. Pire: après l'ouverture du score de Patrick Dorgu (82e), les Helvètes ont même terminé à neuf, Granit Xhaka écopant d'un carton rouge!

La Suisse a perdu un match, et ses nerfs, dans la capitale du Danemark. Le départ dans cette Ligue des Nations est donc tout sauf idéal alors que se profile l'Espagne, dimanche à Genève (20h45). Les champions d'Europe en titre, tenus en échec 0-0 à Belgrade par la Serbie, devront eux aussi réagir.

La première période était comme attendue très équilibrée entre deux équipes au niveau très proche, qui ont eu chacune une grosse occasion. Celle des Suisses est survenue dès la 18e lorsqu'après une belle ouverture de Granit Xhaka, un centre de Ricardo Rodriguez a pu trouver la tête de Silvan Widmer, mais l'envoi du piston droit, trop centré, a été bien sauvé par Kasper Schmeichel.

Gregor Kobel décisif avant la pause face à Kasper Dolberg

Les Danois ont eux eu une grosse opportunité à la 38e lorsque Gregor Kobel a gagné son duel face à Kasper Dolberg, lancé seul face à lui. Le gardien zurichois a fait parler son envergure pour sortir gagnant de ce face à face et permettre aux deux équipes d'arriver à 0-0 à la pause.

Gregor Kobel s'impose face à Kasper Dolberg.

La partie allait prendre une tournure radicalement différente à la 50e lorsque Nico Elvedi, largement insuffisant en la circonstance, se faisait abuser bien naïvement par Kasper Dolberg. A quoi a pensé le défenseur central sur cette action? A tout sauf à sa tâche défensive et, alors qu'il était en avance, il a laissé l'avant-centre danois lui passer devant et s'en aller vers le but de Gregor Kobel. Nico Elvedi l'a alors accroché et mis au sol. L'arbitre Daniel Siebert lui a d'abord infligé un carton jaune, avant de se raviser sous la pression de la VAR et d'expulser le défenseur suisse. La faute étant à l'extérieur de la surface, mais de peu, les Danois n'ont heureusement hérité que d'un coup-franc, que Christian Eriksen expédiait dans les bras de Gregor Kobel.

Murat Yakin décidait de ne pas attendre pour réagir et faisait entrer Grégory Wüthrich au détriment de Ruben Vargas, ceci dans le but de garder une défense à trois centraux.

Publicité

Nico Elvedi est raccompagné par son sélectionneur Murat Yakin.

A la 65e, le sélectionneur prenait même une nouvelle décision forte en faisant entrer Becir Omeragic et Denis Zakaria pour Fabian Rieder et Silvan Widmer, averti peu avant. Dès lors, le schéma était clair, un 5-3-1 avec un milieu à trois Freuler-Xhaka-Zakaria et Embolo seul en pointe. Le but était identifié, assumé: gratter un point, rien de plus.

Granit Xhaka laisse la Suisse à neuf

La première frayeur a eu lieu à la 72e lorsque le Parken Stadion a cru pouvoir exulter sur une réussite de Jonas Wind, mais l'avant-centre danois, qui venait de remplacer Kasper Dolberg, était en position de hors-jeu. Réussite logiquement annulée, donc. La Suisse a tenu bon jusqu'à la 82e et cette réussite de Patrick Dorgu, qui lui offre le pire départ possible dans ce groupe des Ligue des Nations.

L'expulsion de Granit Xhaka à la 87e (alors qu'il venait de calmer Breel Embolo...) et le 2-0 de Pierre-Emile Höjbjerg n'ont fait qu'assombrir un tableau déjà bien triste au terme de cette deuxième période cauchemardesque. Quel mauvais départ dans cette Ligue des Nations! Et quelle mauvaise manière pour Granit Xhaka de célébrer sa nomination en tant que finaliste pour le Ballon d'Or, au passage...