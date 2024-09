1/6 Granit Xhaka fait partie des 30 nominés pour le Ballon d'Or.

Lucas Werder

Quelles sont les chances de Granit Xhaka?

Elles ne sont probablement pas très bonnes. Le capitaine de la sélection suisse a pourtant fourni plus d'arguments qu'il n'en faut. Avec Leverkusen, il a remporté le titre de champion et la coupe sans être battu. Le seul échec au niveau du club a été la finale de l'Europa League contre l'Atalanta Bergame. À l'exception de la défaite en Roumanie lors des qualifications et de l'élimination en quart de finale de l'Euro contre l'Angleterre, Xhaka n'a pas non plus perdu avec la Suisse durant toute la saison dernière. Mais cela ne devrait pas suffire pour se retrouver en tête du classement.

Qui fait partie des favoris?

Trois noms se distinguent particulièrement. Jude Bellingham (21 ans) et Vinicius Junior (24 ans) ont remporté le titre de champion d'Espagne et la Ligue des champions avec le Real Madrid. En revanche, aucun des deux n'a remporté de titre avec l'équipe nationale. La situation est différente pour Rodri. Avec Manchester City, il a triomphé en Premier League et a également remporté la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs. Et avec l'Espagne, le stratège du milieu de terrain a remporté le titre européen. Les deux compétitions les plus importantes, l'Euro et la Ligue des champions, ont été remportées par Dani Carvajal, Nacho et Joselu. Cependant, seul Carvajal fait partie des 30 joueurs nominés.

Ces stars sont nominées pour le Ballon d'Or Jude Bellingham (Real Madrid)

Hakan Calhanoglu (Inter)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Artem Dovbik (AS Rome)

Phil Foden (Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Manchester City)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Mats Hummels (AS Rome)

Harry Kane (Bayern)

Toni Kroos (carrière terminée)

Ademola Lookman (Bergame)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Martin Ödegaard (Arsenal)

Dani Olmo (Barcelone)

Cole Palmer (Chelsea)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (Arsenal)

Federico Valverde (Real Madrid)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Nico Williams (Bilbao)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Un Suisse a-t-il déjà été nominé pour le Ballon d'Or?

Oui, le dernier en date était Kubilay Türkyilmaz, qui s'était classé 19e lors de l'élection de 1996. Selon les recherches du magazine de football «Zwölf», un Suisse a jusqu'à présent fait neuf fois partie du classement chez les hommes. Stéphane Chapuisat, neuvième en 1992 et 1993, est arrivé le plus haut. Chez les femmes, Ramona Bachmann (33 ans) s'est classée parmi les dix meilleures en 2015.

Les Suisses au Ballon d'Or 1996: 19e place Kubilay Türkyilmaz (Grasshopper) 1994: 21e place Ciriaco Sforza (Kaiserslautern) 1993: 9e Stephane Chapuisat (Borussia Dortmund) 1992: 9e Stephane Chapuisat (Borussia Dortmund) 1991: 13e place Stephane Chapuisat (Borussia Dortmund) 1987: 21e place H. Hermann (Xamax) 1965: 25e place Köbi Kuhn (FC Zurich) 1961: 28e place Norbert Eschmann (Stade Français) 1961: 35e place Charles Antenen (Chaux-de-Fonds) 1996: 19e place Kubilay Türkyilmaz (Grasshopper) 1994: 21e place Ciriaco Sforza (Kaiserslautern) 1993: 9e Stephane Chapuisat (Borussia Dortmund) 1992: 9e Stephane Chapuisat (Borussia Dortmund) 1991: 13e place Stephane Chapuisat (Borussia Dortmund) 1987: 21e place H. Hermann (Xamax) 1965: 25e place Köbi Kuhn (FC Zurich) 1961: 28e place Norbert Eschmann (Stade Français) 1961: 35e place Charles Antenen (Chaux-de-Fonds) plus

Qu'est-ce qui est pris en compte dans l'élection ?

Le magazine français France Football décerne le Ballon d'Or depuis 1956, mais ce n'est que depuis 2022 que les performances de la saison précédente, et non plus de l'année civile, sont prises en compte dans l'évaluation. Le prix est décerné par un jury composé de représentants des médias du monde entier.

Qui est le recordman de victoires?

Lionel Messi (37 ans) a remporté le ballon d'or à huit reprises au total et est également l'actuel détenteur du titre. Cristiano Ronaldo (39 ans) en est à cinq récompenses. Marco van Basten (59 ans), Johan Cruyff (1947-2016) et Michel Platini (69 ans) ont triomphé trois fois.

En quoi le Ballon d'Or se distingue-t-il de l'élection de la FIFA?

La FIFA décerne chaque année en janvier ses «The-Best-Awards» aux meilleurs joueurs et entraîneurs de l'année civile écoulée. Contrairement au Ballon d'Or, les fans, les entraîneurs et les capitaines des équipes nationales peuvent voter en plus des journalistes. Le Ballon d'Or est toutefois considéré comme plus prestigieux. Entre 2010 et 2015, France Football et la FIFA ont organisé conjointement une distinction.

Qu'en est-il des gardiens?

Chaque année, dix gardiens sont nominés pour le trophée Yashin, qui récompense le meilleur dernier rempart au monde. Aucun Suisse n'a jamais été sélectionné auparavant, mais cette année, ils sont deux: Yann Sommer (35 ans) et Gregor Kobel (26 ans). Le gardien du Borussia Dortmund peut tout à fait espérer, car il a été élu par l'UEFA dans l'équipe de la Ligue des champions de la saison. Parmi les favoris figurent le vainqueur de l'année dernière Emiliano Martinez (32 ans), qui a remporté la Copa America avec l'Argentine, et le gardien champion d'Europe espagnol Unai Simon (27 ans).

Aperçu des gardiens nominés Diogo Costa (Porto)

Gianluigi Donnarumma (Paris SG)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Andriy Lunin (Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Giorgi Mamardashvil (Valence)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Unai Simon (Bilbao)

Yann Sommer(Inter)

Quand aura lieu l'élection?

La 68e édition du Ballon d'Or aura lieu le lundi 28 octobre 2024 au Théâtre du Châtelet à Paris.