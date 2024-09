Les têtes de série pour la Coupe du monde 2026 seront-elles désignées via le classement FIFA? Ou via la Ligue des Nations? Ou un mélange des deux? Quoiqu'il en soit, la Suisse serait bien avisée de gagner au Danemark ce jeudi.

Murat Yakin est venu inspecter la pelouse du Parken Stadion de Copenhague mercredi, à la veille d'y affronter le Danemark.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une chose est sûre: les qualifications pour la Coupe du monde 2026 se dérouleront en 2025. Pour le reste, tout est encore ouvert ou presque.

Pierluigi Tami n'en a pas fait mystère: la Suisse, qui a participé sans exception à toutes les grandes compétitions depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil (et est à chaque fois sortie des poules, seule nation européenne avec la France à être aussi régulière!), veut absolument se rendre au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada en 2026. L'objectif est fixé, identifié, assumé.

Pour en être assuré à 100%, il «suffira» de terminer en tête de son groupe de qualifications, lequel comportera 4 ou 5 équipes. Si la Suisse terminait deuxième, elle pourrait effectuer des barrages face aux équipes issues de la Ligue des Nations. Mais ces barrages seraient dangereux puisqu'ils ne qualifieraient que 4 équipes sur 16. Mieux vaudrait donc les éviter.

Eviter un gros au tirage, la priorité

Le but est donc de terminer en tête de son groupe de qualifications et, pour y arriver, mieux vaudrait être tête de série. Il y aura en effet 12 groupes en Europe et la Suisse aurait forcément plus de chances de terminer en tête en évitant de jouer contre l'une des douze meilleures équipes d'Europe dans son groupe.

D'où la question que tout le monde se pose: comment seront définies ces têtes de série? «Nous ne le savons encore pas. Nous avons posé la question à l'UEFA, qui temporise», répond Adrian Arnold, responsable de la communication à l'ASF.

Trois options, une même conclusion: gagner au Danemark jeudi

Il n'existe que trois options, dans les faits.

Publicité

La première est une application stricte du classement FIFA, où la Suisse est 10e aujourd'hui, le Danemark 11e, l'Autriche 12e, l'Ukraine 13e, la Turquie 14e. Rester dans le top 12 serait donc essentiel.

La deuxième option: s'appuyer sur la Ligue des Nations pour désigner les têtes de série. La Suisse serait, dans cette version, assurée d'être tête de série en allant disputer les quarts de finale, c'est à dire en terminant dans les deux premiers de sa poule de quatre (Serbie, Espagne, Danemark).

La troisième option: un joyeux mix de tout cela, comme l'a écrit un internaute avisé et très précis sur X (voir ci-dessous).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La conclusion est donc limpide, quoi qu'il arrive: la Suisse serait bien avisée de ramener un bon résultat du Danemark ce jeudi. Pour deux raisons: laisser les Danois derrière au classement FIFA. Et prendre une option sur les quarts de finale de la Ligue des Nations. D'autant que le Danemark ne semble pas au mieux en ce début de saison. Réponse jeudi dès 20h45!