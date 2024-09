Joselu a inscrit le 0-1 dès le début du match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

À l'image de la météo, la Suisse a pris l'eau dans un premier temps avant de vivre une période calme. Problème? Les trombes d'eau sont retombées de plus belle en fin de rencontre et l'arrière-garde helvétique a, quasi dans le même temps, cédé.

Au moment des premières gouttes, une surprise a marqué le coup d’envoi. Annoncé titulaire, Silvan Widmer a cédé sa place à Becir Omeragic après s’être blessé lors de l’échauffement. Un changement de dernière minute qui a même pris de court le speaker de la Praille peut-être trop occupé à parler de Genève et de Genevois que de l’équipe de Suisse.

Duo genevois

Ce changement était donc le quatrième opéré par Murat Yakin. Le sélectionneur avait dû composer sans les suspendus Nico Elevedi et Granit Xhaka, remplacés par Gregory Wüthrich et Denis Zakaria. Le coach a même titularisé deux Genevois puisque, outre «Zak», Zeki Amdouni était également sur la feuille de match.

Ces rocades inopinées ont-elles perturbé la sélection de Murat Yakin? Toujours est-il qu’après deux minutes, Joselu a déjà chauffé les gants de Gregor Kobel d’une reprise à bout portant. Moins d’une minute plus tard, Lamine Yamal s'est amusé de Remo Freuler pour déposer un centre sur la tête de ce même Joselu qui a ouvert la marque (0-1). Le ballon était-il totalement entré? On est en droit de se poser la question.

Ce début de match totalement fou a vu Becir Omeragic égaliser sur un délicieux centre de Breel Embolo. Problème? Remo Freuler a touché le ballon de la main au début de l’action. Après une nouvelle séance de vidéo, la réussite a été justement annulée. À la 13e, c’est à nouveau des pieds de Lamine Yamal que le danger est venu. Une jolie ouverture du prodige a mis sur orbite Nico Williams. Le No 17 s’est heurté à Gregor Kobel. Mais Fabian a été le plus prompt à réagir pour inscrire le 0-2 (13e).

L'espoir des pieds d'Amdouni

Alors que cela semblait plié, une faute de dernier recours de Le Normand a relancé la Suisse. Le transfuge de l’Atletico Madrid a été renvoyé sous la douche pour une action qui a furieusement ressemblé à celle qui a vu Elvedi d'être expulsé à Copenhague, jeudi. Le coup-franc qui a suivi a vu Amdouni allumer la barre transversale. Cette expulsion n’a toutefois pas calmé les Ibères qui ont été à nouveau dangereux dès la 30e par Lamine Yamal. Mais Gregor Kobel, pour sa deuxième sortie en tant que nouveau gardien titulaire de la «Nati» a tenu bon.

Publicité

Peu avant la pause, Ruben Vargas a testé les réflexes de David Raya d’un tir enroulé qui a forcé le gardien d’Arsenal à détourner en corner. Dans la continuité de cette action, Zeki Amdouni a redonné espoir à la Suisse après avoir été totalement oublié dans les 16 mètres par la défense espagnole (41e, 1-2). Pour ponctuer cette première période riche en événements, les Helvètes ont bien cru obtenir un penalty pour une main de Yamal dans sa propre surface. Idéalement placé, l’arbitre a décidé de ne pas sanctionner le joueur du Barça. Ce sera son dernier coup d'éclat. Cramée, la pépite a cédé sa place à la pause.

Deuxième but annulé

Dès la reprise, Amdouni a inscrit le 2-2 sur un corner. L'arbitre assistant a cependant estimé que le ballon était sorti derrière le but adverse, annulant un deuxième but pour l'équipe de Suisse. Devant un stade complet (26265 spectateurs), Fabian Ruiz a mis fin au suspense sur une contre-attaque imparable. Seul face à Gregor Kobel, le milieu de terrain du PSG a trouvé le petit filet (77e, 1-3). Deux minutes plus tard, Ferran Torres a inscrit un quatrième but qui a donné des allures très sévères au score.

Après cette défaite, la Suisse n’aura pas la tâche plus aisée puisqu’elle se rendra en Serbie avant d’accueillir le Danemark à Saint-Gall. Deux autres rencontres viendront ponctuer cette année internationale face à nouveau à la Serbie et contre l’Espagne.